Защита Чауса продолжает разыскивать похищенного судью

Адвокат Николая Чауса, Ростислав Кравец, сообщил "Стране", что получил ещё один ответ на ходатайство о незаконном удерживании экс-судьи.

Согласно документу, который имеется в распоряжении "Страны", судью Чауса не удерживают на территории Военно-гражданской администрации Северодонецка.

Ростислав Кравец прокомментировал "Стране" это решение.

"Сегодня получили очередное определение суда, теперь уже Северодонецкого городского суда Луганской области, об отсутствии Николая Чауса в Старобельском следственном изоляторе.

Туда ходатайство было направлено в связи с тем, что в соответствии с договором №71 на закупку программной продукции от 24 сентября 2020 программы Adobe Premiere Pro (с помощью которой было смонтировано видео, размещённое на Телеграм-канале, созданном лицами, незаконно удерживающими Николая Чауса), была закуплена Военно-гражданской администрацией города Северодонецк Луганской области, расположенного по адресу: 93408, г.. Северодонецк, бул. Дружбы Народов, 32.

Таким образом еще одно место его возможного местонахождения отпало. На сегодня не рассмотрены еще ряд ходатайств судами в пределах территориальной юрисдикции Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На сегодня мы рассматриваем также возможность обращения ко всем лицевым хирургам, которые могли его осматривать и предоставлять медицинскую помощь, с целью поиска похищенного, вероятно украинскими спецслужбами, экс-судьи", - заявил "Стране" Кравец.

Ранее адвокат Чауса Ростислав Кравец выяснил что похищенный судья не удерживался на территории воинской части №2428 Пограничной службы Украины. (Как сообщалось, именно эта часть приобрела монтажную программу, с помощью которой, вероятно, монтировалось "видеообращения Чауса".

Тем временем, в Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований не знают, в какой стране на данный момент находится Чаус и может ли он сейчас быть в Украине.

Решение Северодонецкого городского суда по похищению Чауса

Решение Северодонецкого городского суда по похищению Чауса

Решение Северодонецкого городского суда по похищению Чауса

Решение Северодонецкого городского суда по похищению Чауса

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб

7 мая СБУ открыла уголовное дело по похищению бывшего судьи.

17 мая пропавший судья Чаус объявился в Telegram, он записал видеообращение, в котором заявил, что его похитили не сейчас, а в 2016 году. Также он пообещал передать правоохранителям информацию о высокопоставленных людях, которые организовали его похищение. 

Вскоре адвокаты выяснили, что монтажную программу, подобную той, в которой был смонтирован видеофайл "обращения Чауса", в прошлом приобретала военная часть №2428, расположенная в Киевской области. В связи с этим предполагалось, что судья удерживается на территории части.

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