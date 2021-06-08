Адвокат Николая Чауса, Ростислав Кравец, сообщил "Стране", что получил ещё один ответ на ходатайство о незаконном удерживании экс-судьи.

Согласно документу, который имеется в распоряжении "Страны", судью Чауса не удерживают на территории Военно-гражданской администрации Северодонецка.

Ростислав Кравец прокомментировал "Стране" это решение.

"Сегодня получили очередное определение суда, теперь уже Северодонецкого городского суда Луганской области, об отсутствии Николая Чауса в Старобельском следственном изоляторе.

Туда ходатайство было направлено в связи с тем, что в соответствии с договором №71 на закупку программной продукции от 24 сентября 2020 программы Adobe Premiere Pro (с помощью которой было смонтировано видео, размещённое на Телеграм-канале, созданном лицами, незаконно удерживающими Николая Чауса), была закуплена Военно-гражданской администрацией города Северодонецк Луганской области, расположенного по адресу: 93408, г.. Северодонецк, бул. Дружбы Народов, 32.

Таким образом еще одно место его возможного местонахождения отпало. На сегодня не рассмотрены еще ряд ходатайств судами в пределах территориальной юрисдикции Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На сегодня мы рассматриваем также возможность обращения ко всем лицевым хирургам, которые могли его осматривать и предоставлять медицинскую помощь, с целью поиска похищенного, вероятно украинскими спецслужбами, экс-судьи", - заявил "Стране" Кравец.

Ранее адвокат Чауса Ростислав Кравец выяснил что похищенный судья не удерживался на территории воинской части №2428 Пограничной службы Украины. (Как сообщалось, именно эта часть приобрела монтажную программу, с помощью которой, вероятно, монтировалось "видеообращения Чауса".

Тем временем, в Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований не знают, в какой стране на данный момент находится Чаус и может ли он сейчас быть в Украине.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб.

7 мая СБУ открыла уголовное дело по похищению бывшего судьи.

17 мая пропавший судья Чаус объявился в Telegram, он записал видеообращение, в котором заявил, что его похитили не сейчас, а в 2016 году. Также он пообещал передать правоохранителям информацию о высокопоставленных людях, которые организовали его похищение.

Вскоре адвокаты выяснили, что монтажную программу, подобную той, в которой был смонтирован видеофайл "обращения Чауса", в прошлом приобретала военная часть №2428, расположенная в Киевской области. В связи с этим предполагалось, что судья удерживается на территории части.