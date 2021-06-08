В среду, 9 июня, большинство регионов Украины продолжат находиться под влиянием высотного циклона, который располагается над восточными границами страны, поэтому погода снова будет характеризоваться неустойчивостью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в Украине (кроме запада и юго-запада) ожидается местами небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +11-16 градусов.

В дневные часы ​​в большинстве областей синоптики прогнозируют умеренные кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах не исключены град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха составит +21-26 градусов. Ветер ожидается преимущественно северо-западный 5-10 м/с.

В Карпатах ночью похолодает до +4-9, днем ​​+12-17 градусов.



В Киеве 9 июня в ночные часы - без осадков, а днем ожидается ​​кратковременный дождь с грозой

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13-15, днем ​​+23-25 градусов.

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