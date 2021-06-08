В среду циклон принесет Украине грозы, град и шквальный ветер. Карта погоды по областям
В среду, 9 июня, большинство регионов Украины продолжат находиться под влиянием высотного циклона, который располагается над восточными границами страны, поэтому погода снова будет характеризоваться неустойчивостью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ближайшей ночью в Украине (кроме запада и юго-запада) ожидается местами небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +11-16 градусов.
В дневные часы в большинстве областей синоптики прогнозируют умеренные кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах не исключены град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха составит +21-26 градусов. Ветер ожидается преимущественно северо-западный 5-10 м/с.
В Карпатах ночью похолодает до +4-9, днем +12-17 градусов.
В Киеве 9 июня в ночные часы - без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь с грозой
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13-15, днем +23-25 градусов.
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