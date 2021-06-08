Украинцев предупредили о возможном временном прекращении предоставления административных услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Как объяснили в ведомстве, причиной временного прекращения предоставления услуг стали перебои в поставках бланковой продукции в местные сервисные центры.

"По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня", - говорится в сообщении.

О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах МВД юудет сообщаться на вебсайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона.

Напомним, начиная с 1 июня Украинско-итальянское Соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения приостановило свою силу. То есть Италия больше не признает украинские водительские удостоверения.

Также "Страна" сообщала, что Верховная Рада Украины приравняла цифровое водительское удостоверение и документы на транспорт к бумажным.