Пассажиров рейса из Тбилиси, который только что прилетел в Борисполь выпускают из самолёта по пять человек. И каждого обнюхивают собаки.

"Такая же история как была после посадки самолёта с Протасевичем в Минске", - сказал "Стране" один из пассажиров во вторник, 8 июня.

Позже стало известно, что первую часть пассажиров рейса Тбилиси-Киев уже привезли в здание аэропорта "Борисполь".

По неофициальной информации, поступило сообщение о бомбе на борту.

"Тщательно обыскивают каждого пассажира. Багаж выгрузили и будет вероятно также проверять отдельно. Одного грузина после беседы с работниками аэропортовых служб и с силовиками куда-то увели", - рассказывают "Стране" пассажиры.

Напомним, бывшего главного редактора телеграм-канала "Нехта", который руководил протестами в Беларуси, Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Он летел на борту самолета Ryanair из Афин в Вильнюс, но лайнер вынужден был сесть в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.

Для многих пассажиров посадка стала внезапной и неприятной, ведь со всеми, кто находился на борту, были проведены следственные действия.

"Нас всех по четыре вывели, собаки обнюхали все наши вещи. Того парня отвели в сторону, его вещи вытряхнули на взлетную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним постоянно стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказывал очевидец событий.

Сейчас Роман Протасевич находится в СИЗО. По белорусским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.