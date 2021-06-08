Правительство Албании отменило все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, для иностранных туристов. Начиная с 1 июня прибывающим в страну туристам не нужно ни сдавать тест на коронавирус, ни иметь при себе сертификат вакцинации.

Об этом сообщает Euractiv.

Кроме того, отменили двухнедельный карантин при въезде в страну. Однако в аэропорту иностранным туристам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.

В течение последнего месяца в стране значительно снизилось распространение коронавируса и количество смертей от Covid-19

Напомним, с 9 июня Франция собирается разрешить въезд туристам. Выезд из Украины во Францию возможен в случае вакцинации от коронавируса, а также отрицательного теста на коронавирус методом ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки, или отрицательного теста на антиген - за 48 часов.

Также "Страна" подробно писала, какие страны этим летом смогут посетить украинские туристы и что им понадобиться для въезда.

Ранее сообщалось, что Хорватия будет пускать в страну туристов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник-V".