21 июня 2021 года - день летнего солнцестояния. Именно в эти сутки день будет самым длинным в году, а ночь - самый короткой.

В Киеве восход солнца - в 04:47:34. Заход - в 21:14:22. Продолжительность светового дня - 16 часов 26 минут.

Сегодня Солнце достигает самой высокой точки. Считается, что после этого в северном полушарии Земли начинается астрономическое лето, а в южном - зима.

"Страна" рассказывает о традициях и приметах дня; что принято делать, а что - под запретом.

День солнцестояния 2021 - традиции

День летнего солнцестояния очень любили отмечать наши предки. Он считался мистическим.

Люди верили, что травы, которые были собраны в этот день, наделены целебными свойствами. Их собирали подолгу, сушили, оставляли в темных и сухих помещениях. Оттуда люди доставали травы осенью и зимой, пили с ними чай и поили детей, лечились ими.

Еще подобные сборы якобы оберегали дом от нечистой силы. Поэтому люди клали их в мешочки, отправляли под подушку и спали с ними на протяжении всего года.

Проводились в этот день и языческие мероприятия. Люди выходили в поле, пели, водили хороводы, вызывали духов Солнца, дождя, плодородия и других.

В наши же дни дата считается удачной для работы в саду и огороде. Сегодня рекомендовано сажать огурцы, все виды капусты, чеснок, шпинат, щавель, лук. Совет цветоводам - заняться розами и кустарниками. В саду - поухаживать за газоном, малиной и виноградом. Подробнее - в лунном посевной календаре на июнь.

Обычаи на день солнцестояния 2021

В этот день наши прабабушки отправлялись в лес и умывались росой. Они верили, что таким образом сохраняется молодость, привлекательность и женское здоровье. В целом же встретить рассвет в день солнцестояния считался отличной приметой.

Чтобы привлечь удачу и деньги люди прятали под входную дверь монету. А деньги сегодня не одалживали.

Есть и современный обычай. Чтобы привлечь солнце и его позитивную энергию, сегодня надевают яркую одежду: желтую, оранжевую, золотую. Работает это или нет - неизвестно. Но настроение себе и окружающим таким образом удастся улучшить точно.

День солнцестояния - астрологический и народный, но не православный праздник. В связи с этом Церковь не публикует рекомендации о том, что сегодня можно и нельзя делать. Правда, продолжаем держать в голове, что в православии отрицательно относятся к язычеству, попыткам связаться с потусторонним миром и тому подобному.

Приметы на день солнцестояния 2021

Наши предки внимательно следили за погодой и окружающей средой в день летнего солнцестояния. Считалось, что от этого во многом будет зависеть урожай.

Если погода пасмурная и плохая, то урожай ждать неудачный.

Мало росы утром - к плодородному году.

Ночью на небе много звезд - вырастет куча грибов.

Днем светит яркое солнце, но на улице не жарко - ждать много фруктов и овощей.

День равноденствия и солнцестояния по годам

Для читателей "Страны" мы публикуем таблицу, когда дни равноденствия и солнцестояния с 2021 по 2025 года включительно.

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