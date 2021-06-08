Во вторник, 8 июня, в Хмельницком неизвестный мужчина залез на башенный кран, который находится на территории строительства жилого дома, и угрожает спрыгнуть с него. Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Obozrevatel".

По их данным, мужчина забрался на кран около 14:20. По состоянию на 15:00 с ним продолжаются переговоры. На момент написания заметки, мужчина висит на кране уже около 1,5 часа.

Информации о мотивах такого поступка мужчины на данный момент нет.

Ранее мы рассказывали, как в Днепровском районе Киева двое парней залезли на верхушку башенного крана на высоте 30 метров. Первые просьбы спуститься вниз руферы проигнорировали, патрульные решили вызвать на место спасателей. Когда один из полицейских начал подниматься наверх, парни решили спуститься сами. Правоохранители проверили у экстремалов документы, оба оказались совершеннолетними. По их словам, на кран они забрались, чтобы снять красивое видео.

Также сообщали, что в столице парень угрожал спрыгнуть с крыши дома. Правоохранители поднялись наверх к молодому человеку. Среди его требований было - привести на место представителей телеканалов и успокоить собравшихся людей, некоторые из которых выкрикивали неприятные вещи. Парень пробыл на крыше пять часов, от комментариев отказался.