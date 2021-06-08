Шестой апелляционный админсуд оставил в силе важное решение Окружного админсуда Киева - о запрете праздновать в столице памятные даты, связанные с лицами, причастными к Холокосту и коллаборационистами.

Иск о таком запрете подавал известный юрист Андрей Портнов.

Также судьи оставили в силе отмену соответствующего решения Киевсовета, принятого в феврале 2020 года. Вердикт опубликован на сайте Единого реестра судебных решений.

Напомним, в феврале прошлого года Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев.

В нем оказалось много спорных с исторической точки зрения имен: помощники нацистских лидеров и коллаборанты, антисемиты и лояльные гитлеровцам украинские политические деятели. Еврейская конфедерация Украины выступила против такого постановления.

В январе суд в Киеве по иску юриста Андрея Портнова отменил это решение Киевсовета.

Как написал тогда Портнов, по решению суда в Киеве запрещено отмечать памятные даты:

Ивана Полтавца-Остряницы - нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов;

Васыля Левковыча - коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача пяти тысяч евреев и тысяч поляков;

Уласа Самчука - антисемита, издателя газеты "Волынь", участника уничтожения евреев Ровно;

Василя Сидора - военного преступника, бойца батальона "Нахтигаль", оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Беларуси;

Юрия Липе - нацистского коллаборанта, автора идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок;

Владимира Кубийовича - нацистского коллаборанта, активного функционера дивизии СС "Галиция";

Андрия Мельника, нацистского коллаборанта, организовавшего вспомогательную полицию в оккупированном Киеве;

Васыля Галасы, организатора еврейских погромов, участника уничтожения польского населения.

КГГА пыталась обжаловать запрет в апелляции. Однако решение оставили в силе.