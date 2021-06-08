Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал новую форму украинской сборной по футболу.

Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"От того, что Украина назовет Крым своим, он таковым, конечно, не станет. Крым столетиями был частью России, колыбелью русского православия, и последние 7 лет он, к счастью, снова в составе нашей страны.

А от того, что в Киеве кто-то будет повторять иное – ничего не изменится. Я бы разве что предложил им раскрасить форму в красный цвет и добавить на нее серп и молот, ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина", - заявил Жириновский.

В качестве ответной меры лидер ЛДПР предложил изобразить на российской спортивной форме карту Российской империи, "которая полностью включала всю современную территорию Украины".

Он заявил, что до 1917 года Украина была просто российскими губерниями и даже слова "Украина" не существовала, аа на украинском языке, который политик назвал "смесью русского и польского языков", говорили только в глухих деревнях.

Напомним, 6 июня была представлена новая форма сборной Украины по футболу. На ней изображены очертания Украины вместе с аннексированным Крымом и лозунг "Слава Украине! Героям слава". Посольство США одобрило новую форму, однако в МИД России ее назвали "отчаянной акцией".

Спецкор "Страны" Олеся Медведева подробно разобралась, почему новая футбольная форма украинской сборной оказалась в центре скандала.