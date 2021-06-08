В супермаркете Запорожье покупатель поскандалил с кассирами из-за сдачи в одну копейку. Мужчину возмутило то, что при расчете сумму в его чеке магазин округлил в свою пользу и таким образом покупатель не получил копейку сдачи. Аргументы кассиров о том, что однокопеечные монеты уже изъяты из обращения, не убедили настроенного на поиски справедливости мужчину.

Недовольный покупатель продолжал настаивать на своем - требовал сдачу и аргументировал тем, что на ценниках указывают цену без одной копейки, к примеру 29,99 и таким образом обманывают людей.

Опубликованное в соцсетях видео инцидента в запорожском супермаркете вызвало обсуждение и споры подписчиков. Одни пользователи называют мужчину мелочным, другие допускают, что он был просто не в курсе, что такие монеты уже вывели из обращения, третьи рекомендуют ему расплачиваться банковской картой. А некоторые высказали свою поддержку.

"Вы магазину 1 копейку не доплатите за товар и вам его не выдадут. Так что все правильно", - написал один из пользователей.

"100 % прав !! Речь не о копейке , а о принципе", - пишет другой пользователь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Твій інформаційний друг (@ridne.zp)

Напомним, в октябре 2019 Национальный банк Украины изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. А в октябре 2020-го регулятор прекратил обращение 25 копеек.

Также мы сообщали, что НБУ выставит на аукцион 50 гривневых монет из золота.