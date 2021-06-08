Во вторник, 8 июня, в Украину прибыли очередные 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках программы COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Всего в течение этой и следующей недели в нашу страну доставят 473 850 доз вакцины Пфайзер.

Ранее в рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз препарата AstraZeneca.

Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина, созданная с использованием новых технологий иммунитета. Ее совместно разработали немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармакологический Pfizer. Она выпускается под торговой маркой Comirnaty.

Инициатива COVAX - глобальная инициатива по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. В программе участвуют 172 страны. Поставки продолжаются и до конца 2021 в рамках инициативы Украина должна получить вакцин от различных производителей, чтобы привить от ковида до 20% населения.

Напомним, первые вакцины Pfizer Украина получила именно по этой программе. По факту получили 239 850 бесплатных доз: 16 апреля доставили 117 тысяч доз, а 18 мая - еще 122 850.

26 мая в Украину прибыла первая партия вакцины компании Pfizer, купленной за средства госбюджета.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о плюсах вакцины Pfizer и перечислили противопоказания к ее применению.