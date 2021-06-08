В Херсонской области 9-летний мальчик из пневматического оружия выстрелил в свою бабушку. 60-летняя женщина была ранена в шею.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 8 июня, на своей странице в Facebook.

Правоохранители установили, что ребенок утром пришел в гости к своим дедушке и бабушке. Женщина завела своего внука в летнюю кухню, где он нашел за холодильником пневматическую винтовку, которая принадлежит ее мужу. После этого мальчик стал ее рассматривать и случайно нажал на курок. В результате 60-летняя женщина получила ранение в шею.

Как сообщил заместитель начальника местной полиции Юрий Троцай, пневматическая винтовка не относится к виду оружия, на которую должно иметь специальное разрешение. Также пневматику не обязательно держать в сейфе, как охотничье оружие.

Полученная женщиной рана никакой опасности для ее жизни и здоровья не представляет. Бабушка написала заявление с просьбой не проводить расследование.

Однако, как рассказали в полиции, сейчас решается вопрос о подготовке в отношении родителей парня административных материалов и привлечении их к ответственности по статье о невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ч.1 ст.184 КУоАП).

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