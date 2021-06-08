В Киевской области супруги выпивали дома, потом между ними завязался конфликт. В результате которого мужчина облил жену бензином и поджог, теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Инцидент произошел в селе Юхны Мироновской городской территориальной громады. Вечером муж и жена вместе пили дома алкогольные напитки, потом у них возникла ссора. В ходе конфликта, после обидных слов в свой адрес, женщина выгнала мужа из дома.

"Возмущенный хозяин дома начал запугивать жену и угрожать поджогом дома. Затем 61-летний мужчина принес из подсобного помещения пластиковую бутылку с горючим, емкостью почти 1 литр, вылил бензин на жену и поджег. В результате противоправных действий, произошло возгорание пола, одежды и тела потерпевшей", - говорится в сообщении.

После чего 55-летняя женщина выбежала во двор и потушила огонь. Потерпевшая выжила, но была госпитализирована в городскую больницу с термическими ожогами I-III ступеней.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи прокуратуры сообщили ему о подозрении по двум статьям, поджигателю грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области пьяный мужчина ударил жену ножом и два дня самостоятельно "лечил". От лечения на дому женщина умерла на третий день.

Также "Страна" сообщала, что под Киевом ревнивый муж забил до смерти гражданскую жену. Он получил восемь лет колонии.