Евросоюз расширил требования к ковид-сертификату, поэтому Украина планирует начать их выдачу в течение 10-14 дней после того, как их введут в ЕС. Анонсированную ранее дату - 1 июля - в правительстве уже не называют.

Об этом с эфире телеканала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По данным министра, Европа значительно расширила требования к сертификату, поэтому Киев должен будет принять "достаточно серьезные" подзаконные акты, чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.

"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить. Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС - Ред.) меняют свои требования при утверждении его (ковид-сертификата - Ред.)", - сказал Немчинов.

Отметим, что семь стран Евросоюза - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - с 1 июня уже начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса ("зеленые сертификаты"). Ожидается, что остальные страны-члены ЕС введут их до 1 июля.

Такой документ является доказательством того, что человек был вакцинирован против Covid-19, получил отрицательный тест или выздоровел от инфекции.

Напомним, ранее в Минздраве Украины заявляли о том, что Украина готова запустить ковид-паспорта с 1 июля.

Кроме того, сообщалось, что в конце мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев и Евросоюз договорились о взаимном признании ковид-паспортов.