На Прикарпатье взорвалась труба высокого давления газопровода Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы. Инцидент произошел на участке в селе Клузов (Ивано-Франковская область).

"Оператор ГТС Украины сообщает о разгерметизации на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм "Угерсько-Ивано-Франковск-Черновцы" без возгорания вблизи села Клузов Ивано-Франковской области, которая произошла в 12:40 8 июня", - говорится в сообщении пресс-службы "Оператора ГТС Украины".

По данным ведомства, в результате ЧП нет угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах. Также инцидент не повлияет на транзит газа в ЕС. Поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов отсутствует.

По данным советника мэра Ивано-Франковска Назара Кишака, на месте ЧП спасатели проводят работу по локализации чрезвычайной ситуации.

"По состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация двух жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения. Жилые дома на расстоянии 1 км и завод ЧАО "Ивано-Франковскцемент" на расстоянии 500 метров", - говорится в сообщении ГСЧС.

Место разгерметизации оцеплено спасателями, а аварийная бригада РЭС обесточила село Клузов.

"На месте происшествия работают аварийные бригады "Ивано-Франковскгаз" и Богородчанского ЛО УМГ, обслуживающего данный газопровод. От ГСЧС привлечено 28 человек и 9 ед. техники", - сообщают в ГСЧС.

По словам главы "Оператора ГТС" Сергея Макогона, ЧП произошло на газопроводе-отводе диаметра 500 мм местного значения, а не на магистральный газопровод УПУ (Уренгой-Помары-Ужгород).

"Прошу не распространять фейки, которые играют на руки сторонникам "Северного потока-2", - написал в соцсети Макогон.

По его словам, отремонтируют поврежденную часть за двое-трое суток.

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