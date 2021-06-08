В селе Обава Чинадиевской общины Мукачевского района Закарпатской области родители оставили годовалого ребенка под присмотром старших детей. Малыш выпал из коляски, ударился и умер.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Трагедия произошла в понедельник, 7 июня. Родители оставили малыша в коляске и ушли. За ним должны были присмотреть старшие дети.

Через некоторое время соседи услышали крик и прибежали на помощь. Выяснилось, что ребенок выпал из коляски и ударился головой.

Малыша госпитализировали, однако врачи оказались бессильны. Ребенок умер в медучреждении.

Издание отмечает, что семья, где произошел трагический случай, считалась благополучной. Родители оставляли младшего на старших детей регулярно.

Однако все обстоятельства гибели ребенка будут выяснять правоохранительные органы.

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