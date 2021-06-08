На выходных в Киевской области откроют два центра вакцинации

В ближайшие выходные - 12 и 13 июня в Киевской области откроются два новых центра массовой вакцинации от коронавируса. Они будут расположены в Броварах и Белой Церквию.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация (ОГА) на Facebook-странице.

"На Киевщине в ближайшие выходные начнут работу центры массовой вакцинации. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви", - рассказали в Киевской ОГА.

Также там напомнили, что прививки смогут сделать те граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации от Covid-19 через мобильное приложение/портал "Дiя" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Кроме того, в ОГА добавили, что прививки будут делать только тем, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет предоставят пожилым людям.



Напомним, на прошлой неделе в столичный МВЦ, где располагается центр вакцинации, ждали на прививку также только тех, кого заранее вызывали по телефону. Но, как выяснила "Страна", по факту укол делали всем желающим. Не нужно было даже записываться в "Дие". За граждан это делали врачи на месте. Достаточно было только взять с собой документы.

Мы рассказывали, что 5 и 6 июня центры массовой вакцинации от Covid-19 работали в десяти украинских городах: Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде, верхняя Плавнях и Ровно.

"Страна" подробно рассказывала, где в Украине появились новые центры и что нужно тем, кто захочет получить прививку от ковида.