Торговые связи Украины с Россией будут сохраняться, несмотря на военный конфликт на Донбассе.

Об это сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка во время форума Украина 30.

"В Россию мы импортируем титановое сырье и калий, в Беларусь - пищевую продукцию. Это достаточно весомые процессы, которые, несмотря на агрессию России, будут сохраняться как можно дольше", - рассказал Качка.

По его словам, определённые сырьевые связи с Беларусью и Россией могут привести к взаимопониманию в вопросе нецелесообразности торговой войны.

Однако, Качка уточнил, что на данный момент наблюдается ослабление подобного рода связей между странами.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов прокомментировал введение Минском 28 мая лицензирования импорта товаров из Украины. По его мнению, Украина нарушает режим свободной торговли, который прописан в Законе о зоне свободной торговли СНГ.

Также мы писали о том, что торговля оружием между Украиной и Россией не прекращалась и в самые горячие фазы войны.