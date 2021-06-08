Год назад вся Европа была огорчена переносом чемпионата Евро-2020 из-за коронавируса. И вот, наконец-то, пришло время проведения европейского чемпионата, который стартует уже в пятницу, 11 июня. Пусть читателей не смущает 2020-й год проведения, поскольку название футбольных соревнований решили оставили прежним.
Это Евро-2020 станет первым в тренерской карьере Андрея Шевченко, чьи подопечные вышли в финальную часть турнира, ни разу не проиграв (8 побед и 2 ничьи), что уже стало сенсацией на международной футбольной арене. Также накануне старта Евро-2020 а Амстердаме сборная Украины в новой форме разгромила команду Кипра.
Самые интересные матчи украинский зритель может увидеть как по ТВ, так и в различных заведениях столицы.
Трансляция по ТВ-каналам
В Украине матчи с 11 июня по 11 июля, которые пройдут на стадионах 11 городов Европы, будут транслировать телеканалы "Футбол 1/2/3". ТРК "Украина" будет транслировать все матчи сборной Украины (13,17 и 21 июня), а также часть других поединков турнира. В частности:
- 11 июня, 21:55. Турция - Италия. Матч-открытие
- 12 июня, 21:55. Бельгия - Россия
- 13 июня, 21:50. Нидерланды - Украина
- 14 июня, 21:55. Испания - Швеция
- 15 июня, 22:00. Франция - Германия
- 16 июня, 21:55. Италия - Швейцария
- 17 июня, 16:00. Украина - Северная Македония
- 17 июня, 21:55. Нидерланды - Австрия
- 18 июня, 21:55. Англия - Шотландия
- 19 июня, 21:55. Испания - Польша
- 21 июня, 19:00. Украина - Австрия
- 21 июня, 21:55. Россия - Дания
- 22 июня, 21:55. Чехия - Англия
В 1/8 финала выйдут по 2 сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест. В случае выхода сборной Украины из группы и продвижения по турнирной сетке, все матчи будет транслировать общедоступный канал "Украина". Всего в Евро-2020 примут участие 24 команды. Потенциальными фаворитами турнира называют сборные Германии, Франции, Италии, Испании, Англии, Бельгии, а также действующего чемпиона Европы - Португалии.
Групповые этапы:
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Группа A Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
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Группа B Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
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Группа C Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония
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Группа D Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
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Группа E Испания, Швеция, Польша, Словакия
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Группа F Венгрия, Португалия, Франция, Германия
Расписание всех матчей Евро-2020
11.06
Турция - Италия. Начало в 22:00. Место проведения - Рим. (Трансляция на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2")
12.06
Уэльс - Швейцария, 16:00, Баку "Футбол 1", "Футбол 2"
Дания - Финляндия 19:00 Копенгаген "Футбол 1", "Футбол 2"
Бельгия - Россия 22:00 Санкт-Петербург "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
13.06
Англия - Хорватия 16:00 Лондон "Футбол 1", "Футбол 2"
Австрия - Северная Македония. Начало 19:00 на стадионе в Бухаресте; Трансляция "Футбол 1", "Футбол 2"
Нидерланды - Украина. Начало 22:00, стадион в Амстердаме. Трансляция ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
14.06
Шотландия - Чехия 16:00 Глазго "Футбол 1", "Футбол 2"
Польша - Словакия 19:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"
Испания - Швеция 22:00 Севилья "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
15.06
Венгрия - Португалия 19:00 Будапешт "Футбол 1", "Футбол 2"
Франция - Германия 22:00 Мюнхен "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
16.06
Финляндия - Россия 16:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"
Турция - Уэльс. Начало в 19:00. Баку. "Футбол 1", "Футбол 2"
Италия - Швейцария 22:00 Рим "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
17.06
Дания - Бельгия 19:00 Копенгаген "Футбол 1", "Футбол 2"
Украина - Северная Македония 16:00 Бухарест "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Нидерланды - Австрия 22:00 Амстердам "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
18.06
Хорватия - Чехия 19:00 Глазго "Футбол 1", "Футбол 2"
Англия - Шотландия 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Швеция - Словакия 16:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"
19.06
Венгрия - Франция 16:00 Будапешт "Футбол 1", "Футбол 2"
Португалия - Германия 19:00, Мюнхен "Футбол 1", "Футбол 2"
Испания - Польша 22:00 Севилья "Украина", "Футбол 1″, "Футбол 2"
20.06
Италия - Уэльс 19:00 Рим "Футбол 1", "Футбол 2"
Швейцария - Турция 19:00 Баку "Футбол 1", "Футбол 2"
21.06
Россия - Дания 22:00 Копенгаген "Украина", "Футбол 1"
Финляндия - Бельгия 22:00 Санкт-Петербург "Футбол 2"
Северная Македония - Нидерланды 19:00 Амстердам "Футбол 2"
Украина - Австрия 19:00 Бухарест "Украина", "Футбол 1"
22.06
Чехия - Англия 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1"
Хорватия - Шотландия 22:00 Глазго "Футбол 2"
23.06
Словакия - Испания 19:00 Севилья "Футбол 1"
Швеция - Польша 19:00 Санкт-Петербург "Футбол 2"
Германия - Венгрия 22:00 Мюнхен "Футбол 2"
Португалия - Франция 22:00 Будапешт "Украина", "Футбол 1"
26.06 1/8 Финала
2A - 2B 19:00 Амстердам "Футбол 1", "Футбол 2"
1A - 2C 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
27.06 1/8 Финала
1C - 3D/E/F 19:00 Будапешт "Футбол 1", "Футбол 2"
1B - 3A/D/E/F 22:00 Севилья "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
28.06 1/8 Финала
2D - 2E 19:00 Копенгаген "Футбол 1", "Футбол 2"
1F - 3A/B/C 22:00 Бухарест "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
29.06 1/8 Финала
1D - 2F 19:00 Лондон "Футбол 1", "Футбол 2"
1E - 3A/B/C/D 22:00 Глазго "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
02.07 1/4 Финала
Матч состоится в 19:00 Санкт-Петербург "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
В 22:00 Мюнхен "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
03.07 1/4 Финала
19:00 Баку "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
22:00 Рим "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
06.07 1/2 Финала
22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
07.07 1/2 Финала
22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
11.07 Финал
22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Еще несколько вариантов увидеть матчи Евро-2021 следующие: в приложении Divan.tv и Sweet.tv (предварительно оформив подписку от 99грн/месяц или взяв пробный период на 7 дней бесплатно), на сайтах букмекеров, в пабах на больших экранах, а также на НСК "Олимпийском", где 13 июня будет доступна трансляция матча Украина-Нидерланды. Начало в 22:00. Билеты доступны в продаже стоимостью от 100 грн.
Первый матч группового этапа Голландия - Украина покажут в прямой трансляции на большом экране НСК "Олимпийский". Болельщикам обещают комфортные условия просмотра, фудкорт с едой и напитками, развлекательную программу с возможностью выиграть крутые призы и атмосферу настоящего праздника на стадионе.
Также ретранслятором всех матчей Евро-2020 выступит сервис oll.tv который предоставляет существенную скидку новым подписчикам - тариф "все включено экстра спорт" можно подключить за 1 грн/7 дней или 129 грн/месяц.
Посмотреть матчи Евро-2021 приглашает также кинотеатр под открытым небом Сансет (локация в Киеве - пляж Sandali на Трухановом острове). Трансляция матчей стартует с 22:00. Билеты стоимостью от 140 грн.