Год назад вся Европа была огорчена переносом чемпионата Евро-2020 из-за коронавируса. И вот, наконец-то, пришло время проведения европейского чемпионата, который стартует уже в пятницу, 11 июня. Пусть читателей не смущает 2020-й год проведения, поскольку название футбольных соревнований решили оставили прежним.

Это Евро-2020 станет первым в тренерской карьере Андрея Шевченко, чьи подопечные вышли в финальную часть турнира, ни разу не проиграв (8 побед и 2 ничьи), что уже стало сенсацией на международной футбольной арене. Также накануне старта Евро-2020 а Амстердаме сборная Украины в новой форме разгромила команду Кипра.

Самые интересные матчи украинский зритель может увидеть как по ТВ, так и в различных заведениях столицы.

Трансляция по ТВ-каналам

В Украине матчи с 11 июня по 11 июля, которые пройдут на стадионах 11 городов Европы, будут транслировать телеканалы "Футбол 1/2/3". ТРК "Украина" будет транслировать все матчи сборной Украины (13,17 и 21 июня), а также часть других поединков турнира. В частности:

11 июня, 21:55. Турция - Италия. Матч-открытие

12 июня, 21:55. Бельгия - Россия

13 июня, 21:50. Нидерланды - Украина

14 июня, 21:55. Испания - Швеция

15 июня, 22:00. Франция - Германия

16 июня, 21:55. Италия - Швейцария

17 июня, 16:00. Украина - Северная Македония

17 июня, 21:55. Нидерланды - Австрия

18 июня, 21:55. Англия - Шотландия

19 июня, 21:55. Испания - Польша

21 июня, 19:00. Украина - Австрия

21 июня, 21:55. Россия - Дания

22 июня, 21:55. Чехия - Англия

В 1/8 финала выйдут по 2 сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест. В случае выхода сборной Украины из группы и продвижения по турнирной сетке, все матчи будет транслировать общедоступный канал "Украина". Всего в Евро-2020 примут участие 24 команды. Потенциальными фаворитами турнира называют сборные Германии, Франции, Италии, Испании, Англии, Бельгии, а также действующего чемпиона Европы - Португалии.

Групповые этапы:

Группа A Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F Венгрия, Португалия, Франция, Германия

Расписание всех матчей Евро-2020

11.06

Турция - Италия. Начало в 22:00. Место проведения - Рим. (Трансляция на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2")

12.06

Уэльс - Швейцария, 16:00, Баку "Футбол 1", "Футбол 2"

Дания - Финляндия 19:00 Копенгаген "Футбол 1", "Футбол 2"

Бельгия - Россия 22:00 Санкт-Петербург "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

13.06

Англия - Хорватия 16:00 Лондон "Футбол 1", "Футбол 2"

Австрия - Северная Македония. Начало 19:00 на стадионе в Бухаресте; Трансляция "Футбол 1", "Футбол 2"

Нидерланды - Украина. Начало 22:00, стадион в Амстердаме. Трансляция ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

14.06

Шотландия - Чехия 16:00 Глазго "Футбол 1", "Футбол 2"

Польша - Словакия 19:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"

Испания - Швеция 22:00 Севилья "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

15.06

Венгрия - Португалия 19:00 Будапешт "Футбол 1", "Футбол 2"

Франция - Германия 22:00 Мюнхен "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

16.06

Финляндия - Россия 16:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"

Турция - Уэльс. Начало в 19:00. Баку. "Футбол 1", "Футбол 2"

Италия - Швейцария 22:00 Рим "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

17.06

Дания - Бельгия 19:00 Копенгаген "Футбол 1", "Футбол 2"

Украина - Северная Македония 16:00 Бухарест "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Нидерланды - Австрия 22:00 Амстердам "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

18.06

Хорватия - Чехия 19:00 Глазго "Футбол 1", "Футбол 2"

Англия - Шотландия 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Швеция - Словакия 16:00 Санкт-Петербург "Футбол 1", "Футбол 2"

19.06

Венгрия - Франция 16:00 Будапешт "Футбол 1", "Футбол 2"

Португалия - Германия 19:00, Мюнхен "Футбол 1", "Футбол 2"

Испания - Польша 22:00 Севилья "Украина", "Футбол 1″, "Футбол 2"

20.06

Италия - Уэльс 19:00 Рим "Футбол 1", "Футбол 2"

Швейцария - Турция 19:00 Баку "Футбол 1", "Футбол 2"

21.06

Россия - Дания 22:00 Копенгаген "Украина", "Футбол 1"

Финляндия - Бельгия 22:00 Санкт-Петербург "Футбол 2"

Северная Македония - Нидерланды 19:00 Амстердам "Футбол 2"

Украина - Австрия 19:00 Бухарест "Украина", "Футбол 1"

22.06

Чехия - Англия 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1"

Хорватия - Шотландия 22:00 Глазго "Футбол 2"

23.06

Словакия - Испания 19:00 Севилья "Футбол 1"

Швеция - Польша 19:00 Санкт-Петербург "Футбол 2"

Германия - Венгрия 22:00 Мюнхен "Футбол 2"

Португалия - Франция 22:00 Будапешт "Украина", "Футбол 1"

26.06 1/8 Финала

2A - 2B 19:00 Амстердам "Футбол 1", "Футбол 2"

1A - 2C 22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

27.06 1/8 Финала

1C - 3D/E/F 19:00 Будапешт "Футбол 1", "Футбол 2"

1B - 3A/D/E/F 22:00 Севилья "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

28.06 1/8 Финала

2D - 2E 19:00 Копенгаген "Футбол 1", "Футбол 2"

1F - 3A/B/C 22:00 Бухарест "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

29.06 1/8 Финала

1D - 2F 19:00 Лондон "Футбол 1", "Футбол 2"

1E - 3A/B/C/D 22:00 Глазго "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

02.07 1/4 Финала

Матч состоится в 19:00 Санкт-Петербург "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

В 22:00 Мюнхен "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

03.07 1/4 Финала

19:00 Баку "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

22:00 Рим "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

06.07 1/2 Финала

22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

07.07 1/2 Финала

22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

11.07 Финал

22:00 Лондон "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Еще несколько вариантов увидеть матчи Евро-2021 следующие: в приложении Divan.tv и Sweet.tv (предварительно оформив подписку от 99грн/месяц или взяв пробный период на 7 дней бесплатно), на сайтах букмекеров, в пабах на больших экранах, а также на НСК "Олимпийском", где 13 июня будет доступна трансляция матча Украина-Нидерланды. Начало в 22:00. Билеты доступны в продаже стоимостью от 100 грн.

Первый матч группового этапа Голландия - Украина покажут в прямой трансляции на большом экране НСК "Олимпийский". Болельщикам обещают комфортные условия просмотра, фудкорт с едой и напитками, развлекательную программу с возможностью выиграть крутые призы и атмосферу настоящего праздника на стадионе.

Также ретранслятором всех матчей Евро-2020 выступит сервис oll.tv который предоставляет существенную скидку новым подписчикам - тариф "все включено экстра спорт" можно подключить за 1 грн/7 дней или 129 грн/месяц.

Посмотреть матчи Евро-2021 приглашает также кинотеатр под открытым небом Сансет (локация в Киеве - пляж Sandali на Трухановом острове). Трансляция матчей стартует с 22:00. Билеты стоимостью от 140 грн.