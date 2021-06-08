Во вторник, 8 июня, по всему миру наблюдаются сбои в работе крупных новостных сайтов, в том числе Financial Times, New York Times и Bloomberg News, а также соцсетей Twitter и Twitch.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, с проблемами в работе столкнулись пользователи Amazon. В частности, сообщается о проблемах с комментариями на ресурсе.

По информации Downdetector, некорректно сегодня по всему миру работают сайты CNN, Guardian и Reddit, а также Spotify и HBO.

Как сообщил в Twitter продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор, глобальный сбой связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Из-за него огромное количество сайтов выдает ошибку 503. Также он сообщил, что проблема постепенно решается.

Напомним, "Страна" рассказывала, как в марте в WhatsApp, Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Тогда неполадки наблюдались по всей Европе, включая Украину и Россию. У большинства пользователей Facebook-мессенджера не отправлялись сообщения, а в Instagram не загружались фотографии.

Также мы писали о том, что в феврале в Украине произошел масштабный сбой Telegram.