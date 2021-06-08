Бывшая народный депутат Елена Бондаренко заявила, что будет делать адвокатский запрос из-за визита Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом она рассказала в комментарии "Стране".

"Сейчас ничего не известно, но будем делать запрос для того, чтобы понимать, что им надо. Тем более это не первая такая их ходка, они делают их эпизодически. Последняя ходка была год назад, идентичная ситуация. Они не сказали, по какому делу, не показали повестку. Развернулись и ушли", - сообщила экс-народная депутатка.

Основной причиной визита Бондаренко назвала общественную деятельность и активную позицию, которая "приносит дискомфорт тем, кто ее слышит".

Она рассказала, что лично следователь с ней не встречался и не связывался, поэтому адвокатский запрос она намерена подавать на предмет дел, по которым она проходит, а также на ее статус в деле.

Во время встречи с адвокатами поднимались вопросы о прецедентах. По сути - уголовные статьи и меры пресечения, которые приписывают подобным лицам.

"Мы смотрели по прецедентам, что происходит рядом. Какие дела и по каким уголовным статьям обвиняют подобных мне людей, какие меры предпринимают к ним. Все это для того, чтобы понимать, к чему готовиться. Как правило расписывается наихудший, реалистичный и вариант на "подумать", - сообщила она.

Однако подробности адвокатских сценариев Бондаренко отказалась распространять, утверждая, что публичные СМИ могут стать посредниками для реализации планов Службы безопасности.

Среди уголовных дел, которые, предположительно могут приписать экс-народному депутату - госизмена. Ещё одной мерой может стать введение санкций.

"Самый свежий пример - Юрий Дудкин, которому впаяли госизмену. Человека продержали до выплаты залога в СИЗО, потом выпустили под электронный браслет. Медведчук (Виктор - Ред) - домашний арест, Козак (Тарас- Ред.) - санкции. Сейчас у нас вообще популярно без суда и следствия вводить санкции", - говорит она.

Кроме этого, Елена заявила, что проблемы у неё могут произойти именно из-за причастности к этому СБУ.

"Я скорее говорю об этом, чтобы сформулировать общественную защиту. Если со мной что-то случится - общество будет знать, кто преследовал меня накануне. Сейчас у меня проблемы с СБУ, поэтому им нужно молиться, чтобы с моей головы волос не упал. Потому что первые, на кого подумают, - будут они", - подытожила Бондаренко.

Напомним, 7 июня сотрудники Службы безопасности уже второй раз пришли домой к бывшему нардепу Елене Бондаренко, однако дома она отсутствовала.

Также мы рассказывали, как в марте Елене Бондаренко угрожали расправой активисты "Нацкорпуса" и не давали ей выехать из павильона телеканала "Перший Незалежний".