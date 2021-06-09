Организация "Интерньюз-Украина" опубликовала материал, который обвиняет "Страну" в распространении "российских нарративов".

Эта организация мало кому известна, однако в узких кругах она имеет серьезные позиции. Ее финансируют правительства США и Канады, а на отдельные проекты деньги дает фонд Джорджа Сороса "Возрождение".

Занимается указанная структура вопросами журналистики и медиа в Украине.

Правда, сама организация похвастаться широкой аудиторией не может. Поэтому материал, посвященный "Стране", раскручивали через рекламную кампанию в Facebook. Также текст перепечатали отдельные СМИ вроде "Радио Свобода".

Особенно болезненную реакцию получателей грантов вызвали наши тексты о марше в честь дивизии СС "Галичина".

Статьи объявили "российскими нарративами".

Разобрали это "исследование", а также проанализировали зачем оно появилось.

"Подрыв доверия"

Одна из претензий "Интерньюз" к "Стране" - это "подрыв доверия к украинским евроатлантическим стремлениям", а также "изображение Украины как разменной монеты для России и Запада".

В частности, они касаются материала о переговорах Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Авторам "разоблачения" не понравился следующий комментарий политолога Константина Бондаренко: "Решение по "Северному потоку-2" коллективно принималось командой Байдена и показало, что США готовы идти на некоторые уступки, в том числе и по Украине".

По мнению "Интерньюз", наш материал "имеет целью убедить читателей в готовности США сделать шаги навстречу России".

Непонятно, в чем внутренняя противоречивость цитаты Бондаренко. Остановка давления по "Северному потоку-2" - это в том числе очень выгодно Кремлю.

Чему многократно возмущался в последнее время даже президент Владимир Зеленский. Который заявлял, что боится "большого размена" между Россией и США. И, более того, публично раскритиковал недавно Вашингтон за нежелание накладывать санкции на оператора "Северного потока-2".

Да и других шагов Байдена, которые сложно истолковать как-то иначе, было немало.

Из Белого дома доносятся сигналы, что не готовы говорить о движении Украины в НАТО (что также важно для Москвы и является "зрадой" для Киева).

При этом в нашей статье не говорилось, что это какой-то глобальный разворот политики США в сторону России. Авторы претензии сами привели цитату материала "Страны", где говорится о "некоторых уступках".

Но главные претензии "Интерньюс" коснулись совсем других вопросов.

Нацисты и ложь

Изучив Facebook-страницу "Страны", в "Интерньюз" пришли к выводу, что читатели активно комментировали наши материалы о марше в честь дивизии СС "Галичина" и о зигующих националистах на День Победы.

Разберемся, чем не понравились грантовым экспертам эти материалы.

"Страна.ua опубликовала статью о марше, в котором указывает, что власть могла бы его запретить, но вместо этого защищала. На самом деле, только несколько десятков человек приняли участие в марше, а украинская полиция открыла уголовное производство из-за использования нацистской символики, которую можно было видеть во время марша. Украинские чиновники, включая Владимиром Зеленского, осудили этот марш", - пишет "Интерньюз".

То есть, дело подается так, будто мы ничего не написали о том, как власти осудили марш. И якобы скрыли факты об открытии дела.

Однако это - прямая ложь со стороны "Интерньюз".

В цитированной статье мы дословно привели заявления как украинских властей, так и зарубежных представителей, которые осудили марш в честь "Галичины". Кроме послов США, Канады и Британии, которые вообще проигнорировали скандал.

А вот о реакции Зеленского мы там действительно ничего не сказали: наша статья вышла 29 апреля, а Офис президента выпустил осуждающий релиз только вечером 30-го.

Еще позже составили протокол на зиговавшего националиста Кошовенко. Это произошло лишь 1 мая - то есть на третий день после выхода нашего материала. И на четвертый - после самого марша.

Естественно, в статье "Страны", датированной 29-м апреля, последних двух фактов не могло быть физически. Но "цензоры" из "Интерньюс", видимо, решили не обращать на это внимания.

Позже и о реакции Зеленского, и об админпротоколе мы, естественно, рассказывали отдельно.

Параллельно с позицией власти мы в том же материале публиковали мнения известных людей. Многие из которых удивились, почему вообще марш в честь СС разрешили к проведению в Киеве, хотя у КГГА были возможности обратиться в суд с требованием запретить проведение марша.

К этому моменту и предъявляют претензии в "Интерньюз". Хотя тот же самый упрек высказал в итоге и Офис президента Украины:

"От главы Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед общиной Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша. Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей".

То есть вопрос спикеры, упомянутые "Страной", задавали абсолютно логичный. И на следующий день ту же претензию к властям столицы выдвинули у Зеленского.

Не смолчали о "зигометах"

Также не понравился грантовой организации материал о том, как ветерану показали "зигу" на День Победы. Видео этого инцидента публиковала "Страна". После чего полиция оштрафовала молодчика, который это сделал.

Казалось бы, инцидент исчерпан, а "Страна" сделала свою прямую работу, сообщив о правонарушении.

Однако "Интерньюз" считает, что наша публикация - это "пример того, как издание использовало малопосещаемое событие с участием националистов, чтобы показать, что нацистское движение якобы является достаточно влиятельным в Украине, а также его защищает и поддерживает власть".

В указанном сюжете мы действительно пишем, что поведение властей крайне странное. Как и в случае с маршем "Галичины", полиция, на глазах которой происходило зигование, не обращала на это никакого внимания. И начинала реагировать только после хайпа в соцсетях и СМИ.

Возвращаясь к освещению нашим изданием марша в честь дивизии СС "Галичина" "Интерньюс" делает такой вывод: "этот кейс наглядно показывает, как некоторые издания в Украине создают и распространяют манипулятивные материалы, которые впоследствии используют российские медиа для того, чтобы подпитывать кремлевские нарративы. Сначала, они готовят материалы о событиях, которые посетило мало людей, а в материалах преувеличивают количество участников. Затем они распространяют эту информацию в своих социальных сетях и одновременно дают возможность российским медиа использовать этот контент".

Сразу скажем, что про "преувеличение количества участников" это ложь. В репортаже мы написали, что марш был немногочисленным и в нем приняло участие около 100 человек, что для Киева очень мало. Вопрос был не к численности марша, а к тому, что его вообще позволили провести в Киеве.

Но главная претензия к нам в том, что "Страна", по мнению "Интерньюс", специально написала о марше СС "Галичина", чтоб "подпитать кремлевские нарративы", хотя само события, мол, было настолько малозначимым, что внимания не стоило.

В таком случае "Интерньюс" может предъявить аналогичные претензии послу Германии в Украине, МИД Украины и Офису президента Украины, которые официально прокомментировали это "малозначимое" событие. А также многим другим СМИ самой разной направленности, которые вместе со "Страной" этот марш освещали.

Дальше "Интерньюз" выдвигает и вовсе неадекватные претензии - о том, что указанные материалы из Фейсбука "Страны" перепостили себе сторонние паблики - например, такие как "Антимайдан Одесса", "Ровно - твой город", а также нардеп Александр Фельдман.

Видимо, по мнению организации, все это - некие преступные элементы, которые вдохновляются материалами "Страны". Правда, какое отношение к этим перепостам имеет наше издание - не совсем понятно. Как и то, почему группе "Ровно - твой город" или Фельдману нельзя процитировать "Страну".

К чему это "исследование"?

Очевидно, что скандал, раздутый "Интерньюз" и их партнерами из "Радио Свобода", не опирается ни на какие серьезные фактические данные, а основан на передёргивание, бездоказательных допущений и прямой лжи.

Второй понятный факт - что материал появился главным образом из-за марша в честь дивизии СС "Галичина", который освещала "Страна".

Это шествие сильно ударило по международному имиджу Украины. Настолько сильно, что вся правящая вертикаль открестилась от причастности и осудила его.

Понятно, что вряд ли бы такой переполох поднялся из-за "малозначительного", как утверждает "Интерньюз", события - марша сторонников СС в столице европейской страны.

Но еще более сильный удар пришелся по самим украинским ультраправым, которые в который раз на весь мир явили свою солидарность с коллаборационистами времен Третьего рейха.

Все это может создать для радикалов новые проблемы на Западе. Президент Джо Байден победил на выборах в том числе на резкой критике ультраправых. А уже после его победы на выборах новая администрация объявила экстремистские правые движения одной из главных угроз национальной безопасности США.

Напомним, что во времена вице-президентства Байдена американцы в 2015 году обвинили "Азов" в неонацизме и запретили поставлять ему вооружения. И новые скандалы подобного типа могут сильно дискредитировать уже Вашингтон, как основного партнера Украины на мировой арене. И, в свою очередь, подвигнуть американские власти к принятию жестких мер против украинских ультраправых и к соответствующим требованиям к украинским властям.

Судя по всему, именно это и является главной причиной появления публикации "Интерньюза", очевидная цель которой - привязать любые негативные в отношении ультраправых движений материалы в украинских СМИ к "продвижению пророссийских нарративов".

То есть, это явный элемент давления на украинских журналистов и непрямая угроза выпустить подобное "досье" и на них, если кто-то посмеет освещать темы касательно деятельности ультраправых организаций в Украине.

Остается лишь вопрос - целенаправленная ли это политика США или же инициатива грантовых организаций?

Грантовые организации и ультраправые - в чем связь?

С одной стороны, посольство Штатов (в отличие от посольства Германии, например) никак не прокомментировало скандал с маршем дивизии СС "Галичина". Хотя обычно диппредставительство делает заявления и по менее значимым поводам.

То есть было видно, что тему неонацизма в Украине представители Вашингтона в Киеве, напрямую окормляющие грантовые структуры, хотели бы обойти.

Но нельзя исключать и версию, что речь идет о попытке адвокатировать ультраправых со стороны самого "Интерньюза" и отдельных его сотрудников.

"Страна" уже писала о тесных связях украинских грантовых организаций с ультраправыми. И не только "Страна" писала, но и американские, а также европейские СМИ.

В частности, и у нас, и за океаном говорилось о том, что организация StopFake, ведущая факт-чекинг контента украинского сегмента Фейсбука, связана с праворадикалами. Ее представитель Марко Супрун (муж Ульяны Супрун) посещал "националистические конгрессы" и дружил с группой "Сокира Перуна", известной своими неонацистскими текстами.

StopFake финансируется как правительственными фондами США и Британии, так и соросовским "Возрождением".

Интересно, что борцы с фейками год назад выпустили против "Страны" похожую статью на идентичную тематику: нас упрекнули за материалы об ультраправых в рядах "Муниципальной стражи" Киева.

Также они блокировали в Facebook статьи сайта "Заборона", который рассказывал о сборищах неонацистов в Украине. А главного редактора ресурса Екатерину Сергацкову после этого начали травить националисты (данный случай потом вошел в доклад Госдепа о нарушениях прав человека в Украине).

То есть общий тренд украинской "грантовой общественности" отчетливо виден - закрывать рот журналистам, которые говорят об ультраправых в Украине. Даже если тема настолько скандальна, что на нее реагируют полиция, депутаты, президенты, а также иностранные послы.

StopFake и "Интерньюз-Украина" - партнеры по многим вопросам, которые связаны с обучением журналистов и борьбе с "дезинформацией". Так что и их схожему отношению к темам, связанным с ультраправыми, не стоит удивляться.

Вопрос, повторимся, в другом - в курсе ли американские власти какие "нарративы" продвигают за их деньги подобные организации, фактически оказывая давление на украинских журналистов?