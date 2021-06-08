Британка за три года пешком преодолела расстояние от Украины до Уэльса, чтобы обратить внимание на проблему рака яичников. Женщина преодолела около 8 000 километров.

Об этом сообщает ВВС.

Жительнице Уэльса (Великобритания) Урсуле Мартин десять лет назад поставили диагноз - онкология. Тогда она решила путешествовать по миру.

Позже в голову к Урсуле пришла идея совершить масштабное путешествие. Тогда она выбрала, что стартовой точкой станет Украина. Свой поход она назвала "Европа плюс один". Вскоре вспыхнула пандемия коронавируса. Первый локдаун Урсула провела во Франции. Затем двигалась туда, куда могла попасть в условиях глобального карантина.

В результате на преодоление маршрута Киев - Лланидлоссу у нее ушло три года. За это время британка сносила восемь пар обуви.

Ранее Урсула Мартин преодолела пешком весь Уэльс - 5 600 км. Вскоре она планирует начать новый пеший тур по маршруту Джона О'Гроатса в Лендс-Энд. Так она решила преодолеть две крайних точки Великобритании.

Напомним, "Страна" писала о том, как юноша из России пешком сбежал в Украину, чтобы не служить в армии.

Также мы сообщали, что когда начался карантин, в Украину за сутки пешком вернулись 22 тысячи заробитчан.