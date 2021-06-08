Блогерша из Чугуева Харьковской области Яна Коваленко обозвала украинских военнослужащих "тварями", "наркоманами" и "алкашами" и заявила, что их не за что уважать.

"Та блин, это позорище. А что сказать хорошего, то, что они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бухие по городу или обдолбанные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то.

Против кого они воюют. Не трогайте меня по этой теме. Я размотаю любого и каждого. Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и нихера не делают.

Таким, блин, ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", - говорит девушка.

Вскоре девушка скрыла свой аккаунт и записала видео с извинением.

Она заявила, что якобы имела в виду не украинскую армию, а определенную девушку, которая с ней "плохо поступила".

"Мне названивают какие-то мужчины и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию, извините, а где это было сказано.

Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете. Я этого не говорила", - сказала блогерша.

Ранее мы рассказывали, как женщина из Харькова с маленькими детьми угодила в скандальную ситуацию. Она записала и выложила видео, на котором она и ее дети выбросили украинские паспорта из-за того, что их не выпустили в Турцию. При этом ее дети послали Украину в "ж@пу". После женщине вручили протокол, на что она сказала, что "подобное не повторится".

Также сообщали, как в Харькове на марше вышиванок девушка не согласилась с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" и назвала его нацистским. Также она охарактеризовала это мероприятие как "отвратительным" и заявила, что там собрались "необразованные люди, которым нечего делать".