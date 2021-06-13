Сегодня 4-й лунный день в созвездии Рака, когда справиться с негативными эмоциями и переживаниями поможет общение с близкими. Также сегодня полезно заводить дружеские и романтические знакомства. Старайтесь провести воскресенье в спокойной атмосфере. Будьте бережливы в денежных тратах, а не в добрых эмоциях. Присмотритесь к окружающим, рядом с вами может находиться верный друг или будущая судьба.

13 июня завершается коридор затмений, астрологи советуют всем знакам Зодиака сделать акцент на любви, приятных сюрпризах, романтических поступках. Однако в основном день будет удачным, если инициаторами сегодняшний действий и решений выступят представители воздушной стихии - Близнецы, Весы и Водолеи.

Ниже - подробный астрологический прогноз с рекомендациями для этих знаков.

Близнецы (22.05 - 21.06)

В любовных отношениях старайтесь быть откровенными и искренними. Даже если вам предстоит обозначить любимому человеку вопросы, которые вас беспокоят, делайте это без обид, жалоб и претензий, исходя из ваших желаний и планов. Например, вместо нытья на тему "какая я несчастная", сделайте акцент на "мне бы подняло настроение новое платье, туфли, парфюм, море". Предлагайте решения, будьте аниматорами собственной жизни, не зацикливайтесь на проблемах. Остерегайтесь излишней эмоциональности, ее могут принять за нестабильность и слабость.

Весы (24.09 - 23.10)

Звезды рекомендуют Весам быть сдержанными в общении с малознакомыми людьми противоположного пола. Поработайте над контролем словесного потока. Больше интересуйтесь чужим мнением, практикуйтесь в умении делать комплименты, спрашивайте совет, больше слушайте и будьте приветливыми. Молчание, как известно, золото, поэтому внимательно слушая собеседника и поддерживая дружественный тон беседы, вы покажете себя с наиболее привлекательной стороны и завоюете огромное число поклонников.

Водолей (21.01 - 19.02)

Не тратьте свое драгоценное время на выяснение отношений с любимым человеком. Будьте рассудительнее, воспринимайте чужое мнение как данность, не пытаясь что-то изменить. Некоторые представители знака могут решиться на разрыв отношений, другие захотят дистанцироваться и проверить чувства на прочность. Во всяком случае, не критикуйте никого сами, будьте мудрее и дальновиднее. Все слова, брошенные неосторожно в ссоре, могут поставить крест на ваших отношениях. И, наоборот, ирония, чувство юмора, лояльность и взаимное уважение помогут возродить угасающие чувства.

Напомним, эта неделя была нестабильной для Раков и романтичной - для Дев.

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