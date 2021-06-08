Биологам удалось оживить нескольких червей-коловраток, которые провели в вечной мерзлоте на севере Якутии около 24 тысяч лет. Это одно из самых примитивных многоклеточных животных. Оно невероятно живуче и может переносить продолжительные засухи и снижение температуры, "высушивая" себя.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology, пишет ScienceDaily.

Как показали предыдущие опыты, бделлоидные коловратки, которые обитают в северных регионах России, могут ожить через 6-10 лет существования в замороженной почве.

На этот раз ученые воскресили червей, которые пробыли в замороженном состоянии дольше, чем продолжается история нашей цивилизации.

Несколько жизнеспособных коловраток были обнаружены биологами из РФ, США, Германии и Чехии в образцах вечной мерзлоты, собранных на глубине в 3,5 метра у берегов восточно-якутской реки Алазея. По данным радиоуглеродного анализа показал, что возраст мерзлоты составляет 24 тысячи лет.

После "воскрешения" коловратка, принадлежащая к роду Adineta, могла размножаться партеногенезом, а также успешно пережила повторную заморозку.

По предположению ученых, древние сородичи коловраток выработали некий защитный механизм выживания, изучение которого поможет понять, как защитить ткани и органы других животных, а также людей от разрушения при их заморозке.

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