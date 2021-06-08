Корректировка текста заявления на сайте Офиса президента (ОП) о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО после разговора лидеров США и нашей страны была совершена после консультаций с американской стороной.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, 8 июня.

"Первоначальное сообщение о деталях разговора двух лидеров отражало общие позиции и настроение на переговорах. Именно настроение. Затем были уже консультации двух сторон. Были уточнены формулировки по одной из самых чувствительных тем, которые обсуждались. Это элемент обычной дипломатической практики, когда окончательный формат сообщения может отличаться в формулировках от первичного", - сказал Подоляк.

Он также добавил, что не следует пытаться "искусственно нагонять драму туда, где ее нет".

"Речь идет лишь о формулировке того, как охарактеризованы устные заявления лидеров во время переговоров. Всегда есть определенные различия в том, как трактуются устные заявления, как передается атмосфера разговора и как дальше дорабатывается официальная трактовка. Особенно если учесть, что дело касается такого крайне деликатного вопроса как вступление в НАТО", - добавил советник ОП.

По его словам, существует большая разница между "личным отношением к возможности Украины занять место в Альянсе со стороны европейских и американских политиков и публичной риторикой тех или иных институтов".

"Мы абсолютно осознаем, почему это происходит. И довольно спокойно относимся к этому феномену", - сказал он.

В то же время, добавил Подоляк, Украина по-прежнему ждет "конкретики в виде четких логистических действий и не менее четких дат касательно вопроса о получении Плана действий относительно членства в НАТО".

Напомним, вечером 7 июня состоялась телефонная беседа президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. После чего на сайте ОП появилось сообщение о разговоре, где было написано, что Байден поддержал предоставление Украины ПДЧ в НАТО.

Затем вышел релиз Белого дома, где о ПДЧ не было сказано вообще ничего. После этого из заявления на сайте ОП были удалены слова о поддержке президентом США евроатлантической интеграции нашей страны и предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

Между тем, американское издание Axios сообщило, что релиз Офиса президента Украины исправили после претензий из Вашингтона.