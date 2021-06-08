Во вторник, 8 июня, состоялось подготовительное заседание Подольского райсуда Киева по делу в отношении главы КСУ Александра Тупицкого, указ о назначении которого судьей Конституционного суда был отменен. Тупицкий явился на заседание и заявил, что чист перед судом.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Разве это адекватно - к главе КСУ применять по такому делу меру пресечения? Я перед судом чист, я в суд являюсь, отношусь с уважением, потому что надеюсь на справедливый суд... Других надежд не имею. А что касается прокуратуры, как следствие проводилось, то это было издевательство..." - сказал Тупицкий.

Напомним, по версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе - Владислава Дрегера (ч.2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины). Сам он утверждает, что не имеет к этому никакого отношения.

Кроме того, мы сообщали, что Тупицкий не являлся на заседания по избранию ему меры пресечения пять раз. 1 июня он пришел в суд, но не явились прокуроры. Дело из Печерского суда Киева передали в Подольский суд, где его будут рассматривать по сути.