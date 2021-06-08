В Великобритании сразу четыре огромные трубы электростанции рухнули во время любительского футбольного матча в городе Рагли, в графстве Стаффордшир и сотни людей стали очевидцами эпичного зрелища. Как выяснилось, был произведен контролируемый взрыв для демонтажа конструкций ТЭЦ, построенной в середине XX века.

Об этом пишут британские СМИ.

Электростанция не работает с 2016 года. Власти обещают, что на ее месте появится бизнес-парк, жилая застройка и детский сад.

Компания, которая проводила взрыв ТЭЦ, вела прямую трансляцию на YouTube, чтобы во время пандемии коронавируса удержать людей дома. Но большинство местных жителей все же пожелали выйти на улицы и наблюдать за событием воочию.

Очевидцы сообщают, что буквально за секунду городской пейзаж поменялся кардинально. Несмотря на то, что власти округа заранее предупредили о сносе конструкций, для футболистов взрыв стал неожиданностью и матч пришлось прервать. После того как облако пыли рассеялось, игру продолжили.

Ранее "Страна" писала о том, что в провинции Китая Хунань после истечения срока эксплуатации подорвали мост, длиной 760 метров. Перед эти рядом построили новый мост.

Также мы сообщали, что в Абу-Даби сразу четыре небоскреба снесли с помощью "контролируемых" взрывов.