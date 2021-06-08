Венецианская комиссия не поддерживает принятые Верховной Радой законы о недостоверном декларировании и о судоустройстве и статусе судей.

Об этом со ссылкой на главу Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио сообщает "Интерфакс-Украина". Заяление он сделал в Киеве на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference".

"Законопроект №4651 был принят несколько дней назад. Однако версия с поправками изменила лишение свободы на ограничение свободы, имущество родственников государственных служащих было исключено из обязательного к декларированию и из ответственности госслужащих. Это негативные поправки, которые Венецианская комиссия не поддерживает", - сказал Букиккио .

Он также оценил решение президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на этот закон, о котором в Офисе президента сообщили на прошлой неделе.

Кроме того, в Венецианской комиссии напомнили о том, что восстановление Высшей квалификационной комиссии судей является срочной задачей.

"Мнение поддержало предложение создать смешанный национально-международный орган, конкурсную комиссию для отбора новых членов Высшей квалификационной комиссии. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близким к успешной модели антикоррупционного суда", - сказал он.

По словам Букиккио, Высшая квалификационная комиссия не должна быть объединена с Высшим советом правосудия, пока последний не будет реформирован и не пройдет отбор.

"К сожалению, закон №3711 ("О судоустройстве и статусе судей" - Ред.), принятый во втором чтении 28 апреля, не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, и мы не поддерживаем его", - заявил Букиккио.

По его словам, Высший совет правосудия должен пройти проверку перед тем, как ему доверят назначение Высшей квалификационной комиссии, иначе "судебная реформа будет обречена".

Напомним, в конце октября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности уголовную ответственность за недостоверное декларирование и отдельные полномочия НАПК.

На заседании 3 июня Рада приняла во втором чтении законопроект №4651, который предусматривает восстановление лишения свободы за недостоверное декларирование. "Страна" анализировала этот документ и указывала, что он позволит чиновникам не сообщать об имуществе своих родственников.