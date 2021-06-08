Паника по поводу возможного дефицита на наших АЗС бензина А-95 уже в июне и его подорожания до рекордных отметок, вплоть до 50 гривен за литр, оказалась напрасной.

Точнее, почти напрасной.

Мы уже писали, что в конце мая на отечественном топливном рынке возникла интрига - белорусские производители не подтвердили поставки бензина А-95 на июнь. Формально это было связано с техническими причинами - Мозырский НПЗ в июне уходит на плановый ремонт, а на «Нафтане» возникли проблемы с поставками российской нефти. Но переговоры по бензину как раз совпали с политическим обострением с Беларусью после инцидента с самолетом Ryanair и арестом Протасевича. Поэтому многие эксперты связали проблемы с поставками бензина с политикой и заявили, что ситуация может ухудшиться - вплоть до полной остановки импорта белорусских нефтепродуктов и перекрытия транзитного пути для импорта в Украину прибалтийского бензина.

Впрочем, Мозырский НПЗ все же выделит для Украины 20 тысяч тонн бензина на июнь. Это только часть потребностей - всего из Беларуси к нам поставляют порядка 55 тысяч тонн бензина в месяц.

Но, как говорит глава агентства А-95 Сергей Куюн, наши компании уже законтрактовали дополнительные партии бензина на других направлениях.

"Поэтому дефицита не будет", - уверен Куюн.

Что касается цен, то тут не все так радужно. Мы уже писали, что Кабмин изменил формулу расчета предельной цены на топливо, добавив в нее затраты на логистику - 27 евро на тонну. Что прибавит к цене бензина и дизеля от 60 до 73 копеек.

Разбирались, окончательно ли отменилась бензиновая "зрада" и чего ждать по ценам на АЗС.

Бензиновый баланс

Напомним: белорусы не подтверждали нам номинации по бензину на июнь по двум причинам. Во-первых, на крупном НПЗ "Нафтан" возникли проблемы с загрузкой - из-за американских санкций туда прекратились поставки российской нефти. Во-вторых, с начала июня уходит на ремонт Мозырский НПЗ. Поэтому якобы заводы и хотели "прикрутить" нам поставки бензина.

После публикаций в украинских СМИ о том, что в бензиновый вопрос вмешалась политика, Белорусская нефтяная компания (БНК) пошла в отказ и заявила, что не собирается перекрывать для наших трейдеров бензиновый краник. Дескать, все это выдумки и переговоры по объемам на самом деле еще идут. В конце мая в БНК сказали, что готовы поставить нам 10 тысяч тонн.

Но точные цифры должны были появиться после 5 июня. И, по состоянию на сегодня, стало известно, что Мозырский НПЗ нашел возможность поставить в Украину в июне порядка 20 тысяч тонн девяносто пятого. Хотя ремонт на предприятии уже начался. В частности, остановлена установка изомеризации, что ограничивает объем октаноповышающего компонента.

"С "Нафтаном" ситуация непонятна. Белорусы говорят, что якобы решили вопрос с нефтью, но непонятно, как именно. По состоянию на сейчас завод фактически на грани остановки. Но зато окончательно стало понятно, что политика к бензину ни при чем. Скорее всего, перестарался менеджмент - из-за угрозы сокращения поставок на внутренний рынок опасались, что дефицит бензина может возникнуть в самой Беларуси. Поэтому и решили обрезать объемы Украине", - рассказал нам Куюн.

Но 20 тысяч тонн — это все равно более чем вдвое меньше стандартных месячных поставок белорусского бензина в нашу страну. Обычно импортируют около 55 тысяч тонн.

То есть бензиновая дыра в 35 тысяч тонн все равно вырисовывается.

Сергей Куюн говорит, что нехватку закроют за счет ресурса из других направлений. Над этим еще с мая работают трейдеры.

В частности, на 10 тысяч тонн, до 25 тысяч, увеличат поставки бензина из Прибалтики. Также ожидается до 15 тысяч тонн морских поставок. Партию бензина с поставками по морю (с перевалкой в порте "Южный") на июнь законтрактовала группа ОККО. Перспективы поставки морем изучают также в WOG.

С 35 тысяч до 40 тысяч тонн планирует увеличить производство А-95 "Укртатнафта". Плюс - есть переходные остатки бензина с мая в размере 15 тысяч тонн.

То есть бензина не просто должно хватить, но еще и запас останется.

"Никакого коллапса не будет. Многие компании завезли в мае бензина с запасом - его точно хватило бы едва ли не на месяц. Также включились отечественные производители, в частности Кременчугский НПЗ, Шебелинка - они прогарантировали, что увеличат производство в июне. Думаю, тему разгоняли специально, чтобы оправдать повышение цен", — говорит директор по развитию и маркетингу сети "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Плюс 66-73 копеек на литре

Впрочем, по ценам - отдельная тема. Как мы уже писали, с мая в Украине действует госрегулирование цен на бензин и дизель - базовую стоимость определяет Минэкономики по рыночным данным Platts и пересматривает каждые 10 дней. Продавцам запретили устанавливать наценки выше 5 гривен на литре дизеля и 7 гривен на бензине.

2 июня как раз был пересмотр цены. Средняя стоимость бензина, по версии Минэкономики, — 24,92 гривны, а дизеля — 20,91 гривны за литр. С учетом предельных наценок, на АЗС ценник на бензин не должен превышать 29,92 гривны, а на дизель — 27,91 гривны за литр. По бензину это даже ниже, чем устанавливалось первоначально (30,22 гривны), а по дизелю - на несколько копеек выше.

Тем не менее в ближайшее время цены могут вырасти. Кабмин своим недавним решением изменил формулу определения цены, добавив в нее затраты на логистику, а это еще плюс 27 евро на тонне, что даст 66 копеек лишней наценки на литре бензина и 73 копейки - на литре дизеля.

Кроме того, по словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, топливо может дополнительно подорожать во второй половине июня, если будут подвижки по курсу гривны (он также учитывается в формуле цены).

Есть еще один нюанс - бензин из других направлений дороже, чем белорусский. Но так как ценники на АЗС повышать сверх определенных цифр нельзя, в продаже, скорее всего, станет больше "премиального" бензина, цены на который государство не контролирует.