В Житомирской области 55-летний ветеран АТО ворвался в дом к соседям, убил 67-летнюю односельчанку, а ее дочь и зятя ударил ножом в грудь.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел около 22:00. Семья уже легла спать, когда их сосед, ветеран АТО, выбил двери в их дом и набросился на них. Жена пыталась защитить мужа, в результате оба супруга получили удар ножом в грудь. На крики из своей комнаты выбежала 67-летняя мать пострадавшей, она пыталась закрыть собой дочь, но нападавший вывел ее на улицу и там убил.

Дочь погибшей смогла позвонить родственникам и попросить вызвать "скорую". По словам медиков, пострадавшие потеряли много крови и могли скончаться.

Напавший после преступления сбежал из села. Задержать его удалось только в Могилев-Подольском Винницкой области. Сопротивления он не оказывал. Сейчас он под стражей, за умышленное убийство ему грозит пожизненное заключение.

В полиции выясняют мотивы убийства. Пострадавшие говорят, что сосед им отдал старую стиральную машину и люстру, сначала даром, а потом начал требовать деньги.

Напомним, "Страна" писала о том, как под Житомиром через окно частного дома расстреляли семью.

Также мы сообщали, что СБУ задержала жителя Житомирской области и обвиняет его в работе на ФСБ.