В День независимости Украины (24 августа) и в День Государственного флага (22 августа) в Киеве и других городах страны пройдет ряд мероприятий. В том числе и парад войск с пролетом авиации.

План мероприятий по подготовке к празднованиям утвердил Кабинет министров, пишет "Интерфакс-Украина".

В День государственного флага в Киеве и тех населенных пунктах, где реализован проект "Самый большой государственный флаг Украины" и дипломатических учреждениях за границей, планируют провести торжественное поднятие флага Украины с участием президента Владимира Зеленского и руководителей органов государственной власти.

В День 30-ой годовщины Независимости Украины в Киеве проведут торжественное заседание парламента, концерт и парад войск, который пройдет на центральной улице столицы - Крещатике и Майдане Независимости. Запланирован пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров и артиллерийский салют на Трухановом острове.

Помимо этого в Киеве, на Михайловской площади и владимирском проезде организуют статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Кроме того пройдет торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр (Киевский речной вокзал, Труханов остров).

В Одессе на внешнем рейде морского порта пройдет торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пройдет пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

Между празднованиями, 23 августа, пройдет саммит "Крымской платформы" и первый форум социально-гуманитарного направления "Саммит первых леди и джентльменов" на территории Национального заповедника "София Киевская".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев на годовщину независимости страны нескольких мировых лидеров, в частности президента США Джо Байдена.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал о масштабном праздновании 30-летия Украины.