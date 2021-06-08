С одного миллиарда деревьев, которые за три года должны высадить в Украине в рамках инициативы президента Владимира Зеленского останется около 200 миллионов, то есть, примерно 20%.

Об этом на форуме Украина 30 "экология" заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

"Главная идея инициативы президента, это увеличение в Украину площадей лесных насаждений. Механизм достаточно простой. На площади один гектар садят около пяти тысяч деревьев, за время обработки данной лесопосадки останется около 500 деревьев, это соответственно 10% от общего количества.

Высаживать будем смешанный лес, он практически не горит. Садить сосну в условиях климатического повышения температуры, уменьшения влаги и повышения сухости бессмысленно, через 50-70 лет ее нужно будет вырезать или она сгорит.

Данный миллиард деревьев будет высажен исключительно на новых землях. Наша цель увеличить количество лесов с 15,9% до 17,9% от общей площади территории Украины, где порядка 100 тысяч гектар лесного фонда не покрыты лесом", - рассказал Абрамовский.

Напомним, днем ранее глава государства подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Согласно программе за три года должны высадить миллиард деревьев.

Как рассказывала "Страна", миллиард деревьев за три года это: 333 333 333 дерева в год, 27 777 777 в месяц, 926 000 в день, 38 580 в час, 643 в минуту, более 10 деревьев в секунду.

В свою очередь, директор Богатырского лесного хозяйства Олег Пономаренко рассказал "Стране", что стоимость проекта составит 2-3 миллиарда гривен.