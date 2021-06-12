Сегодня начинается 3-й лунный день в Раке, когда предстоит отстаивать свое место под солнцем, бороться за свои мечты и стремления. Астрологи называют три знака Зодиака, которые сделают решающий прыжок. Самостоятельно или под влиянием внешних обстоятельств в жизни Тельца, Льва и Рыб произойдут непредсказуемые события. День пройдет для вас в хлопотах, но в целом принесет удачу.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодня - последний день, когда вы можете совершить финансовые операции, запланированные покупки, завершить важные дела и провести необходимые встречи. Подумайте о необходимости инвестиций в бизнес или хобби. С завтрашнего дня вам нужно действовать предельно осторожно, не вовлекаясь в ссоры и сомнительные сделки. Также не нужно форсировать события. Уделите свое время наведению порядка в делах, освободите свое сознание для более важных дел. И в этом плане наиболее успешным периодом для вас станет конец июня.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы столкнутся с непредвиденными обстоятельствами, которые заставят вас пересмотреть некоторые отношения и планы на дальнейшую жизнь. Проблемы личного характера, неподготовленные встречи и ошибки в договорах станут результатом непродуманных действий с вашей стороны и причиной дальнейших неприятностей. Как итог - крайне малый шанс на рост доходов, на который вы могли рассчитывать.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Рискованные мероприятия могут негативно повлиять на развитие многих ситуаций в вашем творчестве и профессиональной карьере. Постарайтесь с большей ответственностью и серьезностью подойти к обещаниям, которые вы дали людям. Находите возможность, чтобы переключаться с работы на отдых, позволяйте себе недальние поездки с друзьями на автомобиле. В дороге отношения укрепятся и вы воздержитесь от резких высказываний в адрес близких.

Третий лунный день неудачен для споров с руководством, важных переговоров и принятия серьезных решений. Всем знакам зодиака лучше заняться музыкой, творчеством, работами в саду. День будет благоприятный, чтобы сеять и сажать, обустраивать огород.

Напомним, в мае-июне произойдут некоторые важные изменения в жизни многих знаков Зодиака. Связано это с коридором затмений, который начался с лунного затмения в Стрельце и окончится кольцеобразным солнечным затмением в Близнецах.

Еще один важный аспект июня - квадрат между Сатурном и Ураном, который говорит о необходимости поиска компромиссов, борьбы с радикализмом, свержения конкурентов.