Во вторник, 8 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на свою малую родину, в Кривой Рог. В Днепропетровской области глава государства планирует осмотреть объекты, которые реконструируют в рамках программы "Большое строительство".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский прилетел в Кривой Рог на первом рейсе по маршруту "Киев - Кривой Рог", который осуществила авиакомпания WindRose.

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - сказал Зеленский.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский также планирует осмотреть объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большое строительство".

Также в Днепре под председательством президента состоится заседание палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский посещал Хмельницкую область, там он также смотрел на "большую стройку".

Кроме того, "Страна" писала о том, что вечером в понедельник, 7 июня, Зеленский по телефону пожаловался Байдену, что Россия только имитировала отвод войск.