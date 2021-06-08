Европол провел одну из самых крупных международных операций, где были арестованы более 800 человек и изъяты почти 40 тонн наркотиков.

Об этом говорится в докладе Европола, обнародованном во вторник, 8 июня.

"Федеральное бюро расследований США (ФБР), Национальная полиция Нидерландов (Politie) и Управление полиции Швеции (Polisen) в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и 16 другими странами провели при поддержке Европола одну из крупнейших и наиболее сложных на сегодняшний день операций правоохранительных органов по борьбе с зашифрованной преступной деятельностью", - говорится в сообщении.

В Европоле рассказали, что операция известная как OTF Greenlight/Trojan Shield. За последние дни в 16 странах был проведен ряд широкомасштабных правоохранительных мероприятий, в результате которых было проведено более 700 обысков домов, произведено более 800 арестов.

В ходе спецоперации изъяли:

более 8 тонн кокаина,

22 тонны каннабиса и смолы каннабиса,

2 тонны синтетических наркотиков (амфетамин и метамфетамин),

6 тонн прекурсоров синтетических наркотиков,

250 единиц огнестрельного оружия,

55 роскошных автомобилей,

более 48 миллионов долларов США в различных мировых валютах и ​​криптовалютах.

В целом, 16 стран приняли участие в этой OTF и направили своих представителей в Европол в Гааге, Нидерланды, для координации своей деятельности на национальном и международном уровнях.

В международной коалиции участвовали следующие страны: Австралия, Австрия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Литва, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания в т.ч. Шотландия и США.

"Эта операция является исключительным успехом для властей США, Швеции, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии и других европейских членов Оперативной группы. Европол координировал международное правоохранительное сообщество, обогащал информационную картину и привлекал данные криминальной разведки к текущим операциям по борьбе с организованной преступностью и организациями, занимающимися торговлей наркотиками, где бы они ни находились и как бы они ни предпочитали общаться", - заместитель исполнительного директора Европола Жан-Филипп Лекуф.

Ранее мы рассказывали, о подробностях изъятия самой крупной партии амфетамина в истории Украины. Во время обыска у них нашли очень крупную партию, насчитывающую десятки килограмм готового к употреблению наркотика. В совокупности она оценивается в 120 кг.

Также сообщали, что в 2020 году служебные собаки в Украине нашли центнер наркотиков и помогли задержать более 400 преступников.