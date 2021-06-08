Кремль обеспокоен осложняющейся обстановкой в мире, особенно напряженными отношениями по линии Восток - Запад. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Мы видим, что обстановка в мире продолжает осложняться, становится все менее предсказуемой. Деградирует - и об этом упомянул президент - глобальная система безопасности. В целом нарастает конфликтный потенциал", - считает Юрий Ушаков.

По его словам, остаются неурегулированными многие застарелые региональные кризисы, ситуация осложняется появлением новых локальных очагов напряженности.

"Особое беспокойство, конечно, вызывает и то, как складываются взаимоотношения по линии Восток - Запад", - добавил помощник президента РФ.

Кроме того, Юрий Ушаков пояснил, что санкции очень мешают выстраивать нормальные связи, а также не добавляют стабильности обстановке в мире.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле заметили новую футбольную форму национальной сборной Украины с Крымом.

Также мы сообщали, что в Кремле заявили о возможности разговора Путина и Байдена об Украине.