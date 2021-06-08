В ночь с понедельника на вторник, 8 июня, в селе Грубское Житомирской области неизвестный расстрелял супругов через окно частного дома. В результате мужчина был убит, женщина в тяжелом состоянии попала в больницу, 12-летняя дочь пары, которая находилась в соседней комнате, не пострадала.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции Житомирской области.

Инцидент произошел около 00:25 вторника, 8 июня. Неизвестный открыл стрельбу по комнате частного дома через окно. На тот момент там находился мужчина, 1974 года рождения и его супруга, 1982 года рождения. Глава семейства погиб на месте, его жена получила огнестрельные ранения и без сознания была доставлена в реанимацию.

Во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, экспертно-криминалистическая лаборатория МВД, кинологи и другие подразделения полиции. Продолжаются мероприятия по установлению причастных и других обстоятельств. Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в мае в курортной Кирилловке житель Днепра расстрелял отца и сына и попытался скрыться на авто.

Также мы писали о том, что в центре Киева мужчина расстрелял другого и скрылся на "Мерседесе".