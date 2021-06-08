Три сотрудника госпредприятия НАН Украины попались на изготовлении фальсифицированного алкоголя. Подпольный цех они обустроили в помещении ГП "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений", а сбывали продукцию под видом известных брендов. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Троим должностным лицам госпредприятия сообщили о подозрении в изготовлении фальсифицированного алкоголя более чем 1,3 миллиона гривен (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 УК Украины).



"Согласно материалам следствия, в период с августа 2020 по февраль 2021 участники организованной группы, являясь должностными лицами ГП "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины, и используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов", - говорится в сообщении.



По данным следствия, злоумышленники незаконно изготовили более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получили прибыль более чем 1,3 миллиона гривен.





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