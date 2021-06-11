В пятницу, 11 июня, начинается 2-й лунный день в Раке, который прекрасно подходит для реализации всех замыслов. Однако важно правильно рассчитывать свои силы, чтобы не переусердствовать и вовремя отдохнуть. В целом, период будет удачным, чтобы воплотить в жизнь все планы, обдуманные накануне. Весь день по возможности нужно посвятить активным делам, усвоению новой информации, знакомствам и встречам.

Астрологи называют три знака Зодиака, которым категорически нельзя лениться, поскольку сегодняшние поступки станут прочным фундаментом для всех последующих событий. Это Овны, Весы и Скорпионы. Ниже приводим подробный прогноз с рекомендациями для этих знаков.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня благоприятный день для начинаний, нового проекта, отношений, заключения договоров, сделок, инвестиций и переговоров. Удачными будут любые имиджевые покупки, кредит на домашнюю утварь и бытовую технику. Ваша предприимчивость позволит найти новые сферы увеличения доходов, а ситуации, которые будут складываться в течение дня, станут значимыми для укрепления материального положения и финансового благополучия. Для реализации некоторых ваших планов может понадобиться помощь друзей. И они вам не откажут, можете рассчитывать на них.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы могут столкнуться с некоторыми неприятности из-за злоупотребления властью или сильного желания получить все и сразу. Несмотря на то, что день будет благоприятным в плане коммерческой деятельности, укрепления здоровья, встреч и командировок, аппетиты нужно умерить, чтобы окружающие были довольны вашими действиями и решениями. Избегайте столкновения интересов, которые неминуемо вызовут напряжение в отношениях с близкими. Звезды предостерегают вас от открытых конфликтов. Старайтесь аккуратно подводить ваших родных к такому решению, которое необходимо вам. А если что-то не выходит, отложите разговор на некоторое время.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня день, когда вы можете ощущать нестабильность во многих сферах своей жизни. Однако день будет удачным, чтобы обратить внимание на существующие проблемы. Например, поднять вопросы зарплаты перед руководством, пресечь некоторые действия недоброжелателей или соперников, избежать ссор с коллегами или конфликты с партнером из-за его необязательности. Близкие также могут выбивать вас из эмоционального равновесия. В дополнении к финансовым проблемам и общей неопределенности вы можете испытывать внутреннее напряжение. Постарайтесь прожить сутки на малых оборотах, возьмите отпуск со следующей недели или распланируйте уик-энд с любимым. Вам жизненно необходимо побыть подальше от забот и не перегружать себя обязанностями по дому.

Ранее "Страна" писала о том, что эта неделя могла быть суетливой. Поэтому накануне выходных позвольте вознаградить себя приятной передышкой, чтобы справиться с нестабильностью и настроиться на романтический лад.

В июне 2021 года у каждого знака Зодиака произойдут судьбоносные изменения.