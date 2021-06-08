Более половины украинцев не поддерживают идею выдвижения Владимира Зеленского на второй президентский срок на выборах в 2024 году. При этом если бы выборы состоялись в ближайшее время, за действующего главу государства свой голос отдали бы около 27% определившихся с выбором украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи 27 мая - 1 июня 2021 года опросили 2 тысячи респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма.

Оказалось, что 54,5% участников опроса не хотели бы, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году. 37% респондентов поддерживают повторное выдвижение Зеленского. 5,9% - затруднились с ответом, 2,7% посчитали, что до следующих выборов еще слишком много времени.

Напомним, в начале мая "Слуга народа" и "Оппопплатформа" возглавили рейтинг партий в Украине.

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