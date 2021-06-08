Бывший президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что лично способствовал тому, чтобы его приемник Владимир Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом в июле.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Хорошая новость о телефонном разговоре Владимира Зеленского с Джозефом Байденом (...) Каким бы ни было наше отношение к власти, "Европейская Солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии.

Поэтому и сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами", - написал бывший украинский президент, пожелав успехов действующей власти.

Напомним, вечером 7 июня состоялась телефонная беседа Владимира Зеленского и Джо Байдена. В ходе разговора, по словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, лидер США сказал украинскому коллеге, что с нетерпением ждет встречи с ним в Белом доме этим летом.

Позже Владимир Зеленский подтвердил приглашение в Белый дом от лидера США Джо Байдена. "Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле", - написал он, добавив, что с нетерпением ждет встречи.

Отметим, что перед переговорами с Зеленским Байден проведет саммит с российским президентом Владимиром Путиным. "Страна" подробно писала, зачем президент США зовет украинского коллегу в Вашингтон после встречи с лидером РФ.