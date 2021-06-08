Североатлантический Альянс (НАТО) готов защищать каждого союзника от любой опасности, "исходящей из Минска или Москвы".

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica, обнародованном во вторник, 8 июня.

"НАТО - оборонительный альянс, но мы начеку и, разумеется, готовы в чрезвычайной ситуации защищать любого своего члена от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы", - сказал он, добавив, что "это одни из величайших вызовов современности, на которые Атлантический Альянс должен ответить единым образом".

Столтенберг считает, что основную угрозу и вызов НАТО представляют "укрепление сотрудничества России и Китая на политическом и военном уровнях", а также ужесточение форм терроризма и кибератаки.

Общая стратегия альянса, добавил он, в ответ на это будет обсуждаться на саммите НАТО 14-15 июня в Брюсселе с участием президента США Джо Байдена.

Также в газете пишут, что в следующем году истекает срок полномочий Столтенберга во главе НАТО. Вопрос о его преемнике могут обсудить на саммите в Брюсселе.

Справка. В НАТО входит 30 государств: Албания, США, Бельгия, Болгария, Эстония, Испания, Голландия, Хорватия, Исландия, Италия, Канада, Греция, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Румыния, Германия, Cеверная Mакедония, Словакия, Словения, Великобритания, Дания, Чехия, Турция, Венгрия, Черногория.

Отношения между Россией и НАТО пребывают в затяжном кризисе. 1 апреля 2014 года НАТО на фоне обострения ситуации в Украине объявило о приостановлении практического сотрудничества с РФ, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше.

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