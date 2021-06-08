В Украине могут "позеленеть" 15 регионов. Фото: "Страна"

В Украине, по состоянию на утро вторника, 8 июня, 15 регионов соответствуют "зеленой" эпидемической зоне. При этом Киева в этом перечне нет.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава. 

По данным ведомства, перейти к "зеленой" зоне адаптивного карантина могут такие области:

  • Винницкая,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая.

На сегодняшний день вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности.

Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, днем ранее Кабинет Министров ослабил карантин в Украине. Уже разрешены: круглосуточная работа заведений общепита, при этом расстояние между столиками уменьшено с двух до 1,5 метров; работа развлекательных заведений и ночных клубов; проведение концертов и массовых мероприятий вновь разрешены, однако пускать туда будут по предъявлению отрицательного ПЦР-теста либо сертификата о вакцинации (нормы физического дистанцирования требовать соблюдать больше не будут). Также правительство смягчило правила въезда в страну.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 1 602 человека. Умерли 118 человек (с начала эпидемии 51 333 пациента). Выздоровели за последние сутки 6 751 человек (с начала эпидемии - 2 101 722 пациента).

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