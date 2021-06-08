В Украине, по состоянию на утро вторника, 8 июня, 15 регионов соответствуют "зеленой" эпидемической зоне. При этом Киева в этом перечне нет.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

По данным ведомства, перейти к "зеленой" зоне адаптивного карантина могут такие области:

Винницкая,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая.

На сегодняшний день вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности.

Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, днем ранее Кабинет Министров ослабил карантин в Украине. Уже разрешены: круглосуточная работа заведений общепита, при этом расстояние между столиками уменьшено с двух до 1,5 метров; работа развлекательных заведений и ночных клубов; проведение концертов и массовых мероприятий вновь разрешены, однако пускать туда будут по предъявлению отрицательного ПЦР-теста либо сертификата о вакцинации (нормы физического дистанцирования требовать соблюдать больше не будут). Также правительство смягчило правила въезда в страну.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 1 602 человека. Умерли 118 человек (с начала эпидемии 51 333 пациента). Выздоровели за последние сутки 6 751 человек (с начала эпидемии - 2 101 722 пациента).