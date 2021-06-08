В Украине большая часть областей соответсвует "зеленой" эпидемической зоне
В Украине, по состоянию на утро вторника, 8 июня, 15 регионов соответствуют "зеленой" эпидемической зоне. При этом Киева в этом перечне нет.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
По данным ведомства, перейти к "зеленой" зоне адаптивного карантина могут такие области:
- Винницкая,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
На сегодняшний день вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности.
Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, днем ранее Кабинет Министров ослабил карантин в Украине. Уже разрешены: круглосуточная работа заведений общепита, при этом расстояние между столиками уменьшено с двух до 1,5 метров; работа развлекательных заведений и ночных клубов; проведение концертов и массовых мероприятий вновь разрешены, однако пускать туда будут по предъявлению отрицательного ПЦР-теста либо сертификата о вакцинации (нормы физического дистанцирования требовать соблюдать больше не будут). Также правительство смягчило правила въезда в страну.
За минувшие сутки коронавирусом заразились 1 602 человека. Умерли 118 человек (с начала эпидемии 51 333 пациента). Выздоровели за последние сутки 6 751 человек (с начала эпидемии - 2 101 722 пациента).