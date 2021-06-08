Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас еще рано говорить о победе над коронавирусом. Сейчас, по его мнению, нужно задуматься над тем, какие уроки можно извлечь из этой ситуации.

Об этом со ссылкой на Путина сообщает "РИА Новости".

"Борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества. Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы. Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуацию", - заявил Владимир Путин.

Напомним, недавно Владимир Путин объявил о скором старте вакционного туризма в Россию. Президент РФ поручил правительству до конца месяца провести анализ всех аспектов этого вопроса, для того чтобы с учетом требований по безопасности и санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации от коронавируса в России.

Также мы писали о том, что Путин не поддержал введение обязательной вакцинации от коронавируса.