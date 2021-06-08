Кабмин опубликовал постановление №583, которым в Украине ослаблен карантин. Датировано оно вторым июня, а на сайте правительства появилось вчера. Из чего следует, что оно уже действует.

Власти изменили несколько правил "желтой" зоны, а также "зеленой", куда собираются перевести более половины областей страны.

Больше всего изменений касается культурных и развлекательных мероприятий. Открываются ночные клубы, увеличивается время работы ресторанов и кафе, также идут послабления для концертов и кино.

Обо всем подробно - в материале "Страны".

Кафе и ночные клубы

В кафе и ресторанах смогут работать круглосуточно. Изменены ограничения по удаленности столиков: было 2 метра, теперь - полтора.

В заведениях общественного питания разрешается проведение банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий.

Открываются для посетителей ночные клубы и дискотеки.

Концерты, кино и другие мероприятия

Если культурные или развлекательные мероприятия проводятся на открытом воздухе, там должно быть не более одного человека на 4 квадратных метра. Раньше было десять квадратов.

Если внутри помещения - разрешается заполняемость более двух третей мест. Раньше - не больше половины. Размещение теперь позволяется в порядке: два ряда заняты, один пустой. Это касается в том числе концертов, театров, кинотеатров.

Исключения по рассадке и заполняемости составляют:

мероприятия, необходимые для обеспечения работы государственной и местной власти,





проведение квалификационного экзамена на право занятия нотариальной деятельностью,





тестирование на знание законодательства в сфере государственной регистрации лиц,





ЗНО, вступительные экзамены, лицензионные экзамены "Крок, единый государственный квалификационный экзамен,





проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины,





матчи командных видов спорта профессиональных спортивных клубов со зрителями при наполняемости 2/3 мест.

Кабмин делает примечание: ограничения не применяются, если у всех участников и организаторов мероприятия будут ПЦР или экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до начала мероприятия, или документы, подтверждающие полный курс вакцинации.

Бунгало и СИЗО

Власти разрешили работу палаточных городков, кемпингов и бунгало разрешаются во всех зонах, кроме красной.

Также Кабмин открыл посещение СИЗО и учреждений исправления наказаний, но не более чем один раз в неделю.

Правила въезда в Украину для иностранцев

Для въезда в Украину иностранцам, помимо предоставления страховки, которая покрывает лечение ковида, теперь нужно предоставлять (один документ из таких):

негативный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечение госграницы Украины,

экспресс-тест на определение антигена коронавируса,

сертификат о прохождении полного курса вакцинации препаратами, рекомендованными ВОЗ; должен быть выдан или переведен на английский.

Эти правила касаются в том числе въезжающих в Украину на автомобилях.

Не должны проходить самоизоляцию по приезду те, кто предоставят сертификат о вакцинации, ПЦР или экспресс-тест.

14 регионов готовы к "зеленой" зоне карантина

Власти также установили новые требования самого низкого уровня эпидбезопасности - зеленого. Пока в нем нет ни одной области, но многие готовы перейти на этот уровень.

Теперь "зеленая зона" устанавливается в случаях, если:

количество выявленных новых случаев ковида на 100 тысяч населения за последние 14 дней - менее 75;





коэффициент выявления случаев инфицирования ковида (методом ПЦР или экспресс-теста) - менее 4 процентов;





количество тестирований ПЦР и экспресс-теста в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - более 300;





на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

По состоянию на сегодня, 8 июня, этим требования соответствуют 14 регионов:

Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская Хмельницкая, Черновицкая.

Таким образом, в ближайшее время все эти регионы могут перейти из "желтой" в "зеленую" зону карантина. Она предусматривает снятие всех ограничений, кроме ношения масок (если это будет необходимо).

Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Когда проведут заседание - пока неизвестно.

Что касается Киева и области, регион выполняет требования "зеленой" зоны только по критерию "охват тестированием".

А вот коэффициент заболеваемости на 100 тысяч населения в столице самый высокий по всей стране. Он превышен более чем в два раза - составляет 174 при нужных менее 75.

Вместе с Киевом и Киевской областью в "желтой" зоне карантина уверенно продолжают находиться такие области:

Запорожская,

Николаевская,

Ровенская,

Херсонская.

Пока в "желтой" зоне, но в стремлении к "зеленой":