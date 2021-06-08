Во вторник, 8 июня, в Украине ожидается непогода. Из-за грозовых дождей по всей территории страны спасатели объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели, ссылаясь на синоптиков Укргидрометцентра, предупреждают, что 8 июня в Украине ухудшатся погодные условия. Днем в стране ожидаются грозы. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Впрочем, температура воздуха во вторник ожидается довольно высокой: +21...+26 градусов днем и +9...+15 ночью.

Напомним, что непогода в Украине наблюдается уже достаточно продолжительное время. Масштабные грозовые дожди во всех областях страны идут уже второй день подряд.

Также мы писали о том, что, по наблюдениям метеорологов, май в 2021 году в Киеве оказался на полтора градуса холоднее нормы. Кроме того, в столице в последний месяц весны выпало 74 мм осадков, что составляет 114% климатической нормы.

Кроме того, сообщалось, что и жара до +40, и дожди еще ожидают украинцев в этом сезоне, мы публиковали прогноз погоды на лето-2021 в Украине по месяцам.