У директора Института НАН Украины прошли обыски из-за подозрений во взяточничестве

Директора Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук (НАН) Украины разоблачили во взяточничестве. Его задержали после перечисления первого транша в сумме 20 тысяч гривен на указанный им банковский счет, а затем провели обыски.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

"В Киеве при оперативном сопровождения ДВР ЧП Украины задержан директор Института рыбного хозяйства НАН Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украини)", - рассказали в прокуратуре.

Согласно материалам следствия, руководитель требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за заключение договора аренды имущества государственного учреждения. Кроме официальных платежей ФОП должен платить чиновнику 20 тысяч гривен каждый месяц.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. В помещениях Института рыбного хозяйства НАН Украины проведены обыски.

В данный момент досудебное следствие продолжается.

Справка: Директором Института рыбного хозяйства НАН является Грициняк Игорь Иванович - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН. Он - член Совета директоров по вопросам международного сотрудничества Сети научных центров аквакультуры стран Восточной и Центральной Европы (NACEE).

Также, Грициняк - главный редактор научного журнала "Рыбохозяйственная наука Украины", который издается на Украине с 2007 года.

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