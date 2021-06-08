Китай раскритиковал обвинения стран Запада о создании вируса SARS-Cov-2 вирусологами в Ухане. В стране сравнили такие заявления с обвинением против Ирака в наличии оружия массового уничтожения.

Такое мнение выразил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пеньюй в своем Twitter во вторник, 8 июня.

Он заявил, что происхождение коронавируса является вопросом науки и должно изучаться совместно учеными во всем мире, а не политизироваться.

"Любой вывод должен быть сделан в соответствии с процедурами ВОЗ и научно обоснованными методами. Кампания с целью политизации изучение происхождения коронавирус и обвинения против Китая ничем не отличается от вранья о том, что Ирак имел оружие массового уничтожения 12 лет назад", - написал Лю Пеньюй.

Напомним, ранее в исследовании британского профессора Ангуса Далглейша и норвежского специалиста доктора Биргера Соренсена утверждалось, что есть доказательства того, что китайские ученые создали вирус во время работы над проектом по увеличению функциональности в лаборатории Уханя.

Также недавно бывший президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса и заявил, что страны мира должны потребовать от Пекина "репарации" минимум на $10 трлн.

Между тем нынешний президент США Джо Байден дал указание спецслужбами за три месяца найти доказательства вины Китая в появлении Sars-Cov-2.